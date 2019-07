Cina punita dagli Usa per acquisti di petrolio dall’Iran (ma i big si salvano)

La più esposta è Cnooc, che nel 2013 ha rilevato la canadese Nexen, assorbendo attività nel Golfo del Messico e nello shale oil, e che collabora con ExxonMobil e altre major Usa in diversi giacimenti nel mondo.

Cnpc, il gruppo che controlla Petrochina, ha comunque persino una sede a Houston in Texas. E proprio Petrochina ha violato per prima, un mese fa, le sanzioni americane contro Teheran: una sua raffineria (l’impianto Jinxi, vicino al porto di Jinzhou) avrebbe ricevuto un milione di barili di greggio iraniano sbarcato dalla petroliera Salina, che era stata tracciata via satellite da TankerTrackers.

Poco dopo un’altra petroliera, la Horse, sembra aver rifornito di barili iraniani la raffineria Sinopec di Tianjin.

Molti altri carichi starebbero facendo rotta verso la Cina. Secondo l’agenzia Bloomberg ci sono almeno dieci Vlcc (Very Large Crude Carriers) e altre due navi più piccole, tutte di proprietà iraniana, in viaggio verso il Paese asiatico o ferme al largo delle sue coste. «Da mesi forniture di greggio iraniano finiscono nei magazzini doganali cinesi e continueranno a farlo», sostiene Rachel Yew, analista di Fge. L’espediente forse è proprio questo: per sfuggire alle sanzioni Usa, Pechino fa in modo che i carichi non vengano sdoganati.

Nonostante i toni aggressivi contro Teheran, Washington sembra orientata a punire l’acquisto – più che il flusso – di petrolio iraniano. E potrebbe esserci un tacito accordo per cui gli Usa continueranno a tollerare che la Cina riceva forniture come rimborso degli investimenti realizzati nella Repubblica islamica. L’amministrazione Trump, secondo fonti della testata americana Politico, starebbe valutando di concedere esplicitamente questa scappatoia in virtù di una legge dell’epoca di Obama. Anche questa potrebbe essere una pedina di scambio nelle trattative sui dazi.