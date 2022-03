Cina: riforme meno drastiche per centrare l’obiettivo della crescita

L’incognita energetica

Pechino ha anche annunciato prove per una tassa nazionale sulla proprietà per mettere le finanze del governo locale su una base più sostenibile. Eppure queste riforme non sono state menzionate nel Work Report di Li. C’è solo un riferimento alla “prosperità per tutti” nella versione inglese del discorso di Li e nessuna menzione a una tassa sulla proprietà.

A differenza degli anni precedenti, Pechino non ha fissato un obiettivo per l’intensità energetica”, una mossa che dovrebbe rendere più flessibili le priorità della crescita rispetto al controllo dell’inquinamento. Xi ha anche detto ai funzionari locali che dovrebbero essere cauti sulla riduzione delle emissioni.

La Cina evita quindi l’obiettivo di utilizzo dell’energia per concentrarsi sulla sicurezza dell’approvvigionamento di carburante.

Debito sotto controllo

L’unico più grande ostacolo all’economia lo scorso anno è stato il crollo delle vendite del settore immobiliare, in gran parte risultato degli sforzi ufficiali per limitare i finanziamenti ai real estate developers e alle famiglie e per ridurre la dipendenza dell’economia dal mattone. Guo Shuqing, a capo della China Banking and Insurance Regulatory Commission, che ha parlato dell’immobiliare come del rinoceronte grigio per l’economia cinese ha detto che quei rischi erano ora sotto controllo, segnalando che l’inasprimento delle politiche è finito . Ma un grande stimolo al settore - come è avvenuto dopo i precedenti crolli del 2015 e del 2020 - sembra essere stato escluso.

Tenere il debito sotto controllo è il messaggio di Pechino che vuole stimolare l’economia senza causare un’impennata del debito pubblico o aziendale. Per raggiungere questo obiettivo, lo stimolo fiscale si baserà sui fondi risparmiati lo scorso anno e su alcune misure insolite, come l’utilizzo di 1 trilione di yuan (158 miliardi di dollari) di profitto dai guadagni in valuta estera della banca centrale.