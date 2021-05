Cina, rischio inflazione sotto controllo ma si profilano tasse sulle nuove case

2' di lettura

Nel report monetario sul primo trimestre del 2021 la Banca centrale cinese smorza le preoccupazioni sull’inflazione importata legata, in particolare, alle materie prime. Ma su un fronte molto a rischio come quello del mercato immobiliare arriva la conferma: si studiano tasse sull’acquisto di nuove abitazioni per evitare manovre speculative che possono soltanto aggravare il quadro generale. C’è un altro elemento che fa paura, infatti, ed è la velocità con la quale si sta deteriorando il debito degli enti locali.

Le rassicurazioni della Banca centrale cinese

L’aumento del PPI (Produce price index) potrà sembrare preoccupante, ma gli sbarramenti all’ingresso per tenere sotto controllo l’impennata dei prezzi servirà a tenere sotto controllo anche il fenomeno dell’inflazione importata.

Lo scrive la Banca centrale cinese nel suo report monetario, il primo del 2021, tuttavia Pechino ha intenzione di muovere le sue pedine anche su un altro fronte molto caldo: quello immobiliare, dove la speculazione trova margini per creare situazioni critiche.

Una riunione dei ministri competenti che si è svolta nella capitale fa pensare all’introduzione, più volte auspicata ma mai realizzata, di tasse più pesanti per l’acquisto di nuove abitazioni.

Il mercato non si è mai fermato, nemmeno durante la fase più acuta della pandemìa, si continua a investire nel mattone, ma la spirale danneggia le nuove famiglie e in genere il mercato in cui i prezzi salgono alle stelle.