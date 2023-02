Cina, scomparso l’imprenditore che ha fondato la banca China Renaissance

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da alcuni giorni non si hanno più notizie dell’imprenditore cinese Bao Fan, 53 anni, molto noto nel mondo tech del suo Paese e fondatore di China Renaissance, un’importante banca d’investimento privata cinese specializzata in investimenti tecnologici. Ad annunciarlo è stato il suo gruppo che in passato ha supervisionato l’ingresso in borsa di diversi «giganti digitali», tra cui lo specialista dell’e-commerce JD.com. Secondo il media economico Caixin, Bao Fan è irraggiungibile dall’inizio della settimana. Venerdì le azioni di China Renaissance hanno perso fino al 30% in mattinata alla Borsa di Hong Kong, dove è quotato il gruppo.

«L’indisponibilità» del signor Bao non sembra «essere correlata all’attività e/o alle operazioni dell’azienda, che proseguono normalmente», ha affermato China Renaissance in un comunicato stampa.