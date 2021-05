Cina, screening sicurezza per gli investimenti stranieri

Da gennaio Pechino ha un nuovo strumento rimasto, finora, in stand by: lo screening di tutti gli investimenti su tutto il territorio nazionale che devono passare al vaglio dei criteri sul loro impatto, attuale ma anche solo potenziale, sulla sicurezza nazionale. Se ne occupa un ufficio di verifica della sicurezza rispetto agli investimenti esteri istituito all’interno della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme. La verifica, che ha tempi piuttosto rapidi, una volta conclusa, è definitiva. L’investimento incriminato può essere ammesso con riserva o bloccato, annullato o, addirittura, ceduto.

Il campo d’azione è allargato, in precedenza rientravano nello screening solo le ipotesi di Merger & Acquisition rivolte a target cinesi da parte di investitori esteri, oggi è ricompresa tutta la gamma degli investimenti esteri all’interno del territorio cinese, compresi gli investimenti greenfield, l’acquisizione di azioni o beni di una parte cinese e altre forme di investimento.

Cosa vuol dire, però, altre forme di investimento?

La formula è piuttosto vaga. «La legge non fornisce dettagli sulle “altre forme di investimento” - dicono Laura Formichella ed Enrico Toti dello studio Nctm -; se in particolare ci riferiamo alle zone pilota di libero scambio, la possibilità di operare un’analisi in funzione della sicurezza si estende a molteplici forme di investimento, incluse le operazioni che puntano a realizzare forme di controllo su target cinesi attraverso costruzioni di tipo contrattuale, trust, investimenti su più livelli, transazioni extraterritoriali. Qualsiasi acquisto di partecipazioni in imprese nazionali da parte di investitori esteri realizzato attraverso la borsa o altre piattaforme di scambio di titoli approvate dal Consiglio degli Affari di Stato può determinare l’applicazione della nuova disciplina, laddove l’acquisto abbia o possa avere un impatto sulla sicurezza nazionale».

Altra novità è che non si fa più differenza tra aziende a titolarità straniera e tutte le altre e che l’acquisizione potrebbe essere sia diretta sia indiretta. Perchè si concretizzi il pericolo per l’economia, è necessaria una partecipazione del 50 per cento. In caso di pericolo per la difesa si procede in maniera diretta indipendentemente dall’elemento societario. Inoltre i servizi rientrano a pieno titolo, dalla cultura, all’IT, a quelli finanziari, all’energia.