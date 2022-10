Cina, Xi: «Non rinunciamo a uso forza su Taiwan». La replica: sovranità e democrazia intoccabili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel cuore della notte in Italia, alle poco dopo le 10 a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping è arrivato nell’auditorium principale della Grande sala del popolo, in Piazza Tienanmen, per l’apertura del XX Congresso nazionale del Partito comunista. La trama prevede che a Xi venga affidato un inedito terzo mandato alla guida del Pcc e non sono previsti colpi di scena. Dopo l’inno nazionale cinese (La marcia dei volontari), Xi ha raggiunto il podio salutato da un lungo applauso per il suo intervento. «Siamo qui per il nuovo corso del Partito, in vista della costruzione di un moderno Paese socialista», ha esordito il presidente.

Nel suo intervento di apertura del Congresso, Xi ha affrontato tutti i temi più attesi e, per certi versi, anche spinosi: Taiwan, Covid, Hong Kong, crescita economica.

«Ci aspettano tempi difficili». È il monito di Xi Jinping in apertura di un discorso programmatico a circa 2.300 delegati. Il presidente ha avvertito di «potenziali pericoli» mentre chiedeva che la Cina fosse «preparata agli scenari peggiori». «Dobbiamo adattarci e prepararci a resistere a venti forti, acque mosse e persino tempeste pericolose», ha detto Xi, sottolineando che i prossimi cinque anni saranno cruciali, anche a livello internazionale, dove avverranno «cambiamenti globali che non si vedevano da un secolo».

Hong Kong da caos a stabilità

«Abbiamo dimostrato grande capacità contro l’indipendenza di Taiwan» ha detto a proposito della questione dell’isola. Nella lotta alla pandemia del Covid-19 «abbiamo messo al primo posto le persone e le loro vite, lanciando una “guerra del popolo” contro il virus». Hong Kong «è passata dal caos alla stabilità», mettendo l’amministrazione della città «nelle mani dei patrioti», ha detto, aggiungendo: «Abbiamo rafforzato e attuato il modello “un Paese, due sistemi”», in merito allo schema che regola i rapporti tra le due ex colonie Hong Kong e Macao e Pechino. «Abbiamo aiutato Hong Kong a entrare in una nuova fase», ha aggiunto.

Il 18,5% dell’economia mondiale

Il Pil cinese è salito da 54.000 miliardi di yuan a 114.000 miliardi (circa 16.000 miliardi di dollari), pesando per il 18,5% dell’economia mondiale (+7,2%). Il presidente Xi Jinping ha detto che la Cina deve puntare allo sviluppo «di altà qualità», tra «hi-tech di alto livello e meccanismo di innovazione tecnologica». «Dobbiamo essere consapevoli dei potenziali pericoli e preparati per gli scenari peggiori. Dobbiamo sfruttare il nostro indomabile spirito combattivo per la nostra causa», avendo presente che il Pcc «ha portato la Cina dal rialzarsi ed essere prospera a diventare forte», a segnalare i passaggi da Mao a Deng fino a Xi.