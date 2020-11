Cina, la spending review non risparmia i grandi progetti per la Via della Seta

Nel primo trimestre del 2020 il valore totale dei progetti aveva superato i 4mila miliardi di dollari, per la prima volta. Tecnicamente appartenevano al BRI 1.590 progetti da 1.900 miliardi, altri 1.574 con un valore combinato di 2.100 miliardi prevedevano un coinvolgimento cinese.

In un quadro estremamente volatile, adesso, in cui la Banca centrale qualche giorno fa per la prima volta ha autorizzato il fallimento di Baosheng, una banca regionale privata, le banche cinesi iniziano a camminare con i piedi di piombo.

China Development Bank e Export Import Bank, i due istituti in prima linea sulla BRI – dopo il picco del 2016, avevano già ridotto i prestiti. Ora le due banche si ritrovano a dover sostenere anche la ripresa interna, per questo motivo la diplomazia commerciale e i suoi costi potrebbero diventare davvero eccessivi.

Jin Liqun, il presidente della Asian infrastructure investment bank (Aiib), la banca multilaterale di sviluppo grande alleata della strategia BRI, da tempo aveva sollevato la necessità di innalzare la qualità degli interventi. Commentando poi il varo del progetto di nuovo Piano quinquennale, Jin Liqun ha detto che l’unico ostacolo per la Cina è la gestione del debito locale, se Pechino riuscirà a farcela, a gestire il problema, la ripresa sarà effettiva.

Al tempo stesso ha ricordato che la Banca, ha fatto tutto ciò che poteva per fronteggiare l’emergenza, ma che adesso deve vedersela con un quadro radicalmente diverso. In aprile, l’Aiib ha messo sul piatto 355 milioni di dollari di prestiti soltanto per contrastare il virus a Pechino e Chongqing, una digressione rispetto alla sua mission. In totale, nella lotta alla pandemìa ha stanziato 13 miliardi di dollari a sostegno dei Governi, la metà dei quali già investiti. Anche l’ADB, l’Asian Development Bank basata a Manila ha annunciato, dal canto suo, interventi per 20 miliardi.