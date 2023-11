Cina, lo spettro della deflazione sulle speranze di crescita

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Come sta la Cina, i cui destini tengono il mondo col fiato sospeso? La sua economia ha una febbre curabile oppure è vittima di malattia grave? Deflazione, ovvero il calo del livello generale dei prezzi opposto all’inflazione ma combinata a una crescita debole, è la diagnosi preoccupante che torna a insidiare le aspettative di ripresa del Paese. In ottobre i prezzi al consumo sono scesi sottozero. L’unica entità internazionale disposta a spezzare una lancia in favore della Cina è il Fondo monetario internazionale che ha appena incitato i banchieri «a cavalcare il dragone», pur ammettendo che la bilancia commerciale resta un problema, insieme alla debole domanda esterna e al fragile settore immobiliare.

Fmi ottimista nel breve

Nel medio termine il calo sarà graduale fino a circa il 3,5% entro il 2028 a causa della debole produttività e dell’invecchiamento della popolazione. Solo politiche macroeconomiche di sostegno potranno rappresentare una controspinta. Quindi la stima Fmi sale al 5,4% rispetto al precedente 5 per cento.

Loading...

Linea di credito ancora più importante se si pensa che le esportazioni cinesi sono diminuite del 6,4% in ottobre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è il sesto mese consecutivo di calo e va peggio del sondaggio degli analisti che prevedeva un calo del 3%. Un segnale positivo, tuttavia, è che le importazioni cinesi sono aumentate su base annua per la prima volta da febbraio, aumentando del 3%. Segno che la crisi della domanda spinge il mercato interno ad assorbire il surplus di beni realizzando il cambio di marcia che la Cina da tempo avrebbe dovuto innescare, passando dal modello import-export a quello dei consumi interni.

Torna la gelata sui prezzi

Ma in questo contesto le pressioni deflazionistiche in Cina si sono aggravate ad ottobre, quando i prezzi al consumo sono tornati sotto lo zero e il calo dei costi di produzione si è accentuato, segno che l’economia reale ha bisogno di maggiori stimoli per sostenere la crescita. I prezzi al consumo sono scesi dello 0,2% il mese scorso dopo essersi avvicinati allo zero nei due mesi precedenti, a confermarlo ieri è stato il National Bureau of Statistics, rivelando un valore inferiore alla previsione mediana di un sondaggio tra gli economisti.

I prezzi alla produzione sono scesi per il 13° mese consecutivo, scendendo del 2,6%. Stesso destino per la carne di maiale, la carne per definizione, vero e proprio termometro del costo della vita in Cina.