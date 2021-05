Cina, gli squilibri commerciali con gli Usa restano elevati

3' di lettura

Cambiamento climatico, Taiwan, diritti umani. Sono alcuni dei temi che hanno offuscato, finora, il tema principe dell’amministrazione Trump lasciato in eredità al successore, Joe Biden: il commercio con la Cina e i suoi squilibri con gli Usa, una questione non più dilazionabile.

Prima che Liu He, il vicepremier cinese con master in pubblica amministrazione ad Harvard e Katharine Tai, l’avvocato di origine cinese cresciuta a Taiwan, dal 18 marzo trade representative americano, riattivino i negoziati commerciali bilaterali, l’amministrazione Biden chiede, tuttavia, una verifica dei compiti assegnati alla Cina.

Pur di mettere fine alla guerra dei dazi partita nel 2018, Pechino accettò rigide condizioni tra cui l’acquisto in due anni di 200 miliardi di prodotti americani, ma il mondo è cambiato dagli accordi siglati nel gennaio 2020, in piena pandemìa. Un anno dopo, a fine Fase 1, la Cina ne aveva importati solo due quinti, in agricoltura prodotti del valore di 23,5 miliardi (invece di 36,6), nell’energia appena 9,8 su 25,3 pianificati.

Un anno straordinario, pieno di contraddizioni, il 2020, in cui la Cina è comunque ripartita tanto che i porti di Shanghai hanno raggiunto il top del traffico mondiale con un volume totale di commercio internazionale pari a 8,75 trilioni di yuan.

Sulla protezione della proprietà intellettuale, invece, dal 1° giugno la Cina potrà squadernare la legge più progressiva della sua storia recente, sul fronte della moneta parlerà da solo lo yuan forte, il cui andamento previsto in crescita sarà utile a schivare l’accusa di manipolazione della moneta al ribasso e anche sull’apertura dei mercati finanziari promessa agli americani la Cina vanta parecchi assi nella manica: nonostante la pandemìa, infatti, le riforme non si sono mai fermate.