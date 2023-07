Cina controcorrente: è sull’orlo della deflazione

Secondo gli economisti di Capital Economics l’inflazione cinese potrebbe rialzare la testa nel corso dell’anno, ma sarà un aumento limitato. Capital Economics si aspetta che la deflazione dei prezzi alla produzione si attenui nel secondo semestre, in parte perché la spesa per le infrastrutture dovrebbe far ripartre i listini delle materie prime. Lo studio prevede che Pechino ricorrerà a misure di stimolo fiscale, data la debolezza della domanda di credito e il deprezzamento dello yuan rispetto al dollaro statunitense.

Nomura taglia le stime sui prezzi

Nomura ha tagliato le previsioni per i prezzi al consumo e alla produzione in Cina dopo gli ultimi dati sull’inflazione di giugno e la recente tiepida risposta politica al rallentamento della crescita economica. La banca d’investimento prevede ora che il CPI aumenterà dello 0,3% nel 2023, rispetto alla precedente proiezione di un aumento dello 0,5%. La banca d’affari prevede inoltre che i prezzi al consumo cinesi cadranno in deflazione a luglio, con un calo dello 0,5% su base annua, nonostante un potenziale aumento dell’inflazione dei servizi durante la stagione delle vacanze estive. Nomura prevede ora che il PPI scenda del 3,2% nel 2023, rispetto alla precedente stima di un calo del 2,7%.(singaporeeditors@dowjones.com)





Loading...