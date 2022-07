Cina sull’orlo della stagflazione, crescita peggiore dal 1992

A marzo e aprile sono stati imposti blocchi totali o parziali nei principali centri del Paese, inclusa Shanghai, che ha registrato una contrazione del Pil del 13,7% su base annua nel secondo trimestre. La produzione nella capitale si è ridotta del 2,9% su base annua nello stesso trimestre. Molti di questi limiti sono stati revocati e i dati di giugno abbiano presentato segnali di miglioramento, ma non sembra probabile una rapida ripresa economica.

Il target 2022 più lontano

La Cina non abbandonerà la sua rigida politica zero-COVID perchè si registra una ripresa dei contagi. L’imposizione di nuovi blocchi in alcune città è dovuta all’arrivo della variante BA.5 altamente contagiosa, sono aumentate nel frattempo le preoccupazioni tra le imprese e i consumatori per un prolungato periodo di incertezza. Inoltre il mercato immobiliare è in profonda crisi. Nella prima metà dell’anno, il Pil è cresciuto del 2,5% rispetto all’anno precedente.

L’obiettivo ufficiale di crescita di circa il 5,5% per quest’anno sarà difficile da raggiungere senza eliminare la sua rigorosa strategia zero-Covid. si prevede che la crescita del 2022 rallenti al 4%. Molti credono che lo spazio per la Banca centrale per allentare ulteriormente la politica potrebbe essere limitato dalle preoccupazioni per i deflussi di capitali, poiché la Federal Reserve statunitense e altre economie stanno aumentando i tassi di interesse per combattere l’aumento dell’inflazione. Un fatto è certo, i mercati finanziari cinesi sono inquieti, le azioni cinesi in altalena, mentre lo yuan è sceso al minimo negli ultimi i due mesi.