Cina, surplus commerciale in calo a 68,36 miliardi di dollari. Borse asiatiche in ribasso

La Cina accusa un surplus commerciale ad agosto di 68,36 miliardi di dollari, in calo sui 78,65 miliardi dello stesso mese del 2022 e sotto le stime degli analisti di 73,9 miliardi. Il dato, riferito dalle Dogane cinese, che conferma le difficoltà dell’economia, è il più basso da maggio ed è il risultato di un export pari a 284,87 miliardi (-8,8% su base annua per la debole domanda esterna, ma meglio delle previsioni a -9,2%) e di un import di 216,51 miliardi (-7,3%,) in frenata per il sesto mese consecutivo (-9% le stime della vigilia). Esportazioni e importazioni avevano avuto a luglio un calo a doppia cifra.

Mercati asiatici in calo

I mercati asiatici sono in calo quest’oggi, con il Nikkei 225 di Tokyo che cede lo 0,7% a 33.020 punti, l’Hang Seng di Hong Kong lo 0,96% a 18.251 punti e il Composite di Shanghai lo 0,54% a 3.141,08 punti. In flessione dell’1,24% a 10.385,13 punti il Component di Shenzhen, e il Kospi di Seul dello 0,78% a 2.543,43 punti. Il calo dei mercati asiatici si muove in scia a quello di Wall Stree, dove i forti dati economici hanno ravvivato le preoccupazioni che la Federal Reserve possa mantenere i tassi di interesse alti più a lungo di quanto gli investitori sperassero.L’S&P 500 è sceso dello 0,7% chiudendo in ribasso per il secondo giorno. Il Nasdaq 100 è sceso dello 0,9%. I futures Usa sono in ribasso.

Germania: -0,8% produzione industriale in luglio

La produzione industriale in Germania è calata dello 0,8% mensile in luglio secondo i dati diffusi da Destatis. Gli analisti stimavano una contrazione più contenuta pari allo 0,2 per cento. La produzione manifatturiera ha fatto segnare un -1,8% ma sono in ripresa le costruzioni (+2,6%).