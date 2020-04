Cina: surplus commerciale a marzo ma l’epidemia in Europa e Usa ferma gli ordini Contrazione del 6,6% rispetto allo stesso mese del 2019 ma sull’outlook pesa il lockdown ancora in corso dei mercati di sbocco delle vendite di R.Es.

(Reuters)

3' di lettura

Il mese di marzo ha visto il ritorno del surplus commerciale in Cina che ha registrato 19,9 miliardi di dollari di attivo con le vendite all’estero su un sentiero di ripresa graduale. L’export nel mese di marzo ha subìto una contrazione pari al 6,6% rispetto all’anno scorso mentre a gennaio e febbraio il declino era stato assai più marcato (-17,2%) con un deficit commerciale di 7,1 miliardi di dollari.

Le fabbriche cinesi sono tornate alla produzione, dopo il blocco imposto per l’epidemia, e hanno smaltito gli ordini arretrati ma le prospettive sono negative perché nel frattempo si sono fermate Europa e Stati Uniti e gli ordini sono praticamente fermi. Anche il calo delle importazioni è stato inferiore al previsto (-0,9%) e ha segnato un miglioramento rispetto ai primi due mesi (-4 per cento) a dimostrazione di una prima, timida ripresa del mercato domestico. Le importazioni di soia e carne di maiale e in generale di prodotti agricoli dagli Stati Uniti sono quasi raddoppiate nei primi tre mesi dell’anno, grazie all’entrata in vigore della tregua commerciale siglata tra Cina e Usa.

Le fabbriche producono ma i mercati di sbocco si fermano

Il surplus commerciale registrato a marzo segue un periodo di deficit e soprattutto il calo delle vendite è stato inferiore a quanto preventivato dagli analisti per questo la reazione dei mercati è stata positiva. Le prospettive, tuttavia, non sono rosee per la macchina delle vendite all’estero del gigante asiatico. I mercati di sbocco della Cina sono praticamente fermi per il lockdown che è iniziato con circa due mesi di ritardo rispetto a quello cinese. Il peggio deve ancora venire sul fronte delle vendite: tra gli analisti si stima un crollo delle esportazioni nel secondo trimestre pari al 20 per cento. Venerdì arriverà il dato sul prodotto interno lordo con la prima forte contrazione da quarant’anni a questa parte (compresa in una forchetta tra il 2 e il 20 per cento, secondo le stime).

Il ritardo nel dare l’allarme

Lo sfasamento temporale nella risposta sanitaria ha portato quindi a una ripresa delle attività non contestuale, per questo l’economia rischia di non trovare subito la strada della ripresa. I casi di una nuova e misteriosa polmonite originata da un virus di provenienza animale e in grado di trasmettersi da uomo a uomo sono stati ammessi con molto ritardo dalle autorità cinesi e questo ha determinato il dilagare dell’epidemia a livello mondiale. Le autorità di Wuhan e dell’Hubei hanno tergiversato nell’adozione di misure restrittive e ciò ha permesso ai contagiati di viaggiare in tutta la Cina e anche all’estero, impedendo di circoscrivere il focolaio.

I casi sul confine con la Russia

Mentre il mondo intero sta ancora combattendo l’epidemia, la Cina, avendo effettuato le “chiusure” due mesi prima, si trova adesso ad affrontare i contagi di ritorno, ovvero i casi portati dai cinesi che tornano in patria dall’estero. La situazione si è fatta particolarmente preoccupante al confine con la Russia che è diventato lo Stato che esporta più casi nel Paesi confinante. Sono infatti ben 409 finora i contagi arrivati dal vicino settentrionale e un editoriale del cinese Global Times (vicino al Gionale del Popolo del partito comunista) ha chiesto ai cinesi residenti in Russia di non tornare. «I cinesi hanno visto che la Russia è diventato un Paese molto colpito dall’epidemia - si legge nell’editoriale - e questo crea allarme: Pechino deve proibire severamente l’afflusso di persone dalla Russia». Nella provincia cinese nordorientale di Heilongjiang soltanto lunedì ci sono stati 79 nuovi casi di coronavirus importati.