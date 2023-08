Cina, terremoto di magnitudo 5.4: crollano 156 palazzi, almeno 21 feriti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un terremoto di magnitudo 5,4 ha colpito la Cina orientale alle 2.34 ora locale, provocando il crollo di 156 tra edifici e abitazioni. La televisione ufficiale Cctv, citando le autorità provinciali, ha riferito che centinaia di treni sono stati sospesi nella mattina. Il terremoto è stato avvertito fino alle città di Pechino e Tianjin, nonché a Shanghai, a circa 800 chilometri dall’epicentro. L’Us Geological Survey ha riferito che il terremoto si è verificato a 26 chilometri a sud della città di Dezhou, nella provincia di Shandong, a una profondità di 10 chilometri. Almeno 21 persone sono rimaste ferite.

Il centro terremoti cinese Cenc ha localizzato l’epicentro esatto del sisma vicino al villaggio di Wangdagua, registrando in totale 59 scosse di assestamento. Wangdagua fa parte della contea di Pingyuan, nella città-prefettura di Dezhou. Il China News Service ufficiale afferma che le linee ferroviarie vengono ispezionate per possibili danni. Sempre Cctv rende noto che il servizio del gas è stato interrotto in alcune aree a causa di danni ai tubi.