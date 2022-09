Cina, terremoto di magnitudo 6.6 nella provincia di Sichuan

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Un terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito la priovincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, secondo quanto comunicato dall’Usgs, l’istituto geosismico statunitense. La scossa, scrive l’Usgs, è avvenuta alle 12.52 ora locale (le 6.52 italiane) e ha avuto l’epicentro a 45 chilometri a sud-est di Kangding e a una profondità di 10 chilometri nella crosta terrestre. Per ora non ci sono notizie di vittime né di danni particolari, ma la scossa è stata avvertita con forza in una vasta zona, fino alla megalopoli di Chengdu, capoluogo del Sichuan che da sola conta 21 milioni di abitanti.

«Tutto tremava piuttosto forte», ha dichiarato un abitante di Chengdu. I terremoti sono piuttosto frequenti nel sud-ovest della Cina, specialmente nel Sichuan e nello Yunnan. L’ultimo a colpire la zona, lo scorso giugno, fu di magnitudo 6.1 e uccise 4 persone e ne ferì decine. Sempre nel Sichuan, nel 2008 ci furono decine di migliaia di morti e danni colossali per un terremoto di magnitudo 8.0 che devastò la contea montagnosa di Wenchuan.