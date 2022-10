Cina, terzo storico mandato per Xi Jinping. Li Qiang nuovo numero due in una squadra di fedelissimi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Xi Jinping sarà il leader incontrastato della Cina per altri 5 anni. Il presidente ha ricevuto un inedito e storico terzo mandato consecutivo alla segreteria generale del Partito comunista cinese (Pcc). Lo ha annunciato lo stesso Xi, incontrando i media cinesi e internazionali al termine della prima plenaria del XX Comitato centrale. Xi, al potere dal 2012, sarà a capo del partito per altri 5 anni rompendo una tradizione che vedeva una durata di 10 anni per il leader del Pcc.

Uno dei primi leader mondiali a congratularsi con lui è stato il presidente russo Vladimir Putin, seguito dal leader nordcoreano Kim Jong-un.

Loading...

Il capo di Shanghai verso il ruolo di premier

Il presidente ha incontrato al termine della plenaria del XX Comitato centrale i media cinesi e internazionali. «Lasciatemi introdurre i compagni del nuovo Comitato permanente», ha detto Xi nella Golden Hall della Grande sala del popolo dove era stata allestita una pedata per la sfilata dei sette leader e un podio dal quale Xi ha tenuto un breve discorso. Il boss del partito di Shanghai, Li Qiang, è il nuovo numero due malgrado la disastrosa gestione della crisi del Covid: dovrebbe essere lui a diventare il premier alla sessione del parlamento di marzo 2023 al posto di Li Keqiang, appena estromesso dal Comitato centrale.

«La Cina continuerà ad aprirsi»

«Proseguiremo il duro lavoro per i nuovi obiettivi», ha detto Xi. La Cina continuerà «ad aprirsi, perché nessuno può chiudersi». «Proprio come la Cina non può svilupparsi isolata dal mondo, il mondo ha bisogno della Cina per il suo sviluppo», ha aggiunto Xi, ricordando che «attraverso oltre 40 anni di incessanti riforme e aperture, abbiamo creato i due miracoli di una rapida crescita economica e di una stabilità sociale di lungo termine».

L’economia cinese «ha grande resilienza e potenziale. I suoi solidi fondamentali non cambieranno e rimarrà su una traiettoria positiva nel lungo periodo. La Cina aprirà le sue porte sempre di più. Saremo risoluti nell’approfondire la riforma e l’apertura su tutta la linea e nel perseguire uno sviluppo di alta qualità». La Cina, in altri termini, «creerà molte più opportunità per il mondo».