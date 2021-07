Cina, i tycoons sotto assedio danno miliardi in beneficenza

2' di lettura

I ricchi imprenditori del tech cinese sotto assedio stanno utilizzando l’anima no profit delle loro aziende per rintuzzare gli attacchi delle autorità di Pechino anche ai loro patrimoni. Nel weekend il quartier generale di Didi è stato passato al setaccio dalla Cybersecurity, l’aria è decisamente pesante. Il fondatore, Chen Wei (ex Taobao), seguirà presto l’esempio di Zhang Yimin di ByteDance o di Wang Xing di Meituan o di Lei Jun cofondatore di Xiaomi che ha appena superato il competitor Apple. Prima di loro, Jack Ma, ora finito nel cono d’ombra delle autorità cinesi, ben noto anche per la sua intensa attività benefica.

Lei Jun co-fondatore di Xiaomi

L’attacco delle autorità ai Big del tech

Lei Jun, co-fondatore di Xiaomi che con i suoi telefonini ha appena superato Apple, ha consegnato 2,2 miliardi di dollari di azioni a due fondazioni, stando ai documenti depositati alla Borsa di Hong Kong.

La svolta dopo che il mese scorso Wang Xing di Meituan e Zhang Yiming di ByteDance hanno donato parte della loro fortuna a cause di beneficenza.

C’è chi ha osservato che le mosse arrivano proprio con l’intensificarsi di controlli e indagini sulle società tecnologiche da novembre, da quando le autorità hanno stoppato la doppia quotazione miliardaria di Ant Group la piattaforma di pagamenti di Alibaba di Jack Ma.

Si è aperta in ogni caso una nuova era per i miliardari del Paese mentre la Cina inasprisce normative e controlli su pagamenti online, Antitrust, sicurezza dei dati.