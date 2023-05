Cina e Usa, ecco le prove tecniche di disgelo: «Pronti a parlare»

21 aprile - Yellen: prima apertura alla Cina

Per la segretaria al Tesoro americana Janet Yellen «interrompere le relazioni commerciali con la Cina sarebbe uno sbaglio per tutti». La mano tesa dalla responsabile economica degli Stati Uniti a Pechino.

26 aprile - Xi telefona a Zelenski: dalla parte della pace

Il presidente cinese Xi Jinping telefona all’omologo ucraino Volodymir Zelensky per la prima volta dall’inizio della guerra. Zelensky definisce il colloquio telefonico «lungo e significativo».

27 aprile - Sullivan: impegno e pazienza con Pechino

Jack Sullivan, il Consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, in un discorso a Brookings Institution traccia le linee della nuova politica internazionale Usa post globalizzazione: impegno e pazienza per costruire un nuovo equilibrio globale che non può escludere il rapporto con la Cina. Con la quale più che un decoupling bisogna cercare un de-risking, far diminuire le tensioni.

2 maggio - Cina vota contro la Russia alle Nazioni Unite

Cina e India votano una risoluzione dell’Assemblea generale dell’Onu relativa ai rapporti tra le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa in cui si fa esplicito riferimento «all’aggressione della Federazione Russa sull’Ucraina».

3 maggio - Blinken: entro l’anno spero di visitare la Cina

Il segretario di Stato Antony Blinken aveva annullato la visita in Cina dopo la vicenda dei palloni spia cinesi sui cieli americani. Ora ci riprova e spera di visitare la Cina entro fine anno.