Cina agli Usa: sulle origini del virus manipolazione politica

13:27 Report SaluteQualità: nel 2020 saltati il 17% ricoveri, cure da recuperare

Nel 2020 ci sono stati 1,3 milioni di ricoveri in meno rispetto al 2019 (-17%), di cui circa 620.000 sono quelli chirurgici saltati. A essere cancellati, oltre ai ricoveri programmati (747.011), ci sono anche quelli urgenti (554.123). È quanto emerge dai dati del IV rapporto di Salutequità sulle cure mancate a causa dello stop per la gestione della pandemia da coronavirus. Le aree più coinvolte sono state quelle della chirurgia generale, dell’otorinolaringoiatria e della chirurgia vascolare. Per l’ambito cardiovascolare c’è stato un calo di circa il 20% degli impianti di defibrillatori, dei pacemaker e degli interventi cardiochirurgici maggiori. I ricoveri di chirurgia oncologica hanno avuto una contrazione del 13%, quelli di radioterapia del 15% e di chemioterapia del 30%. La diminuzione dei ricoveri del tumore della mammella è stata del 30% e del 20% quella di tumori al polmone, pancreas e apparato gastrointestinale.

Nel 2020 ci sono state (rispetto al 2019), 90 milioni di prestazioni di laboratorio in meno, -8 milioni di prestazioni di riabilitazione in meno, -20 milioni di prestazioni di diagnostica . “Sono state messe in campo strategie per la risposta al Covid ma si è arrancato molto per il recupero delle patologie non Covid”, commenta Tonino Aceti, presidente dell’associazione Salutequità. Aceti punta l’attenzione sui fondi in più che erano stati stanziati proprio per il recupero delle liste d’attesa. “Circa il 67% delle risorse stanziate nel 2020 non sono state spese dalle Regioni, con percentuali di circa il 96% al Sud, il 54% al Nord e il 45% al Centro”. “Serve un piano operativo nazionale di recupero con un soggetto nazionale come Agenas che supporti le Regioni, le coordini e, qualora ci siano incapacità regionali, mettano in campo interventi sostitutivi”, conclude.