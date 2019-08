Cina-Usa, perché la guerra commerciale rischia di diventare scontro valutario In un negoziato che coinvolge due paesi e non due aziende private le ripercussioni si sentono dappertutto. Sostanziale, e non formale, è il rischio di una escalation commerciale e di effetti economici progressivamente dirompenti di Riccardo Sorrentino

Trump: difficile accordo con Cina se Hong Kong diventa Tienanmen

Donald Trump aveva provato ad alleviare le tensioni. Aveva rinviato a dicembre le tariffe contro i prodotti cinesi hi-tech, ammettendo quasi – con la decisione – di essere consapevole dei danni che possono creare in un mondo interconnesso, e rivelando come la “sua” guerra commerciale sia davvero uno dei giochi negoziali di cui il presidente ritiene di essere esperto.

A torto, forse, come ha dimostrato la decisione di Xi Jinping di nuovi dazi su beni di importazione Usa per 75 miliardi: contro l’avversario cinese il chicken game – la corsa delle auto verso un dirupo, in cui perde il “pollo” che sterza o frena per primo – non funziona. Pechino sa, può rispondere e può aspettare. Non a caso c’è chi sospetta che il governo abbia rallentato l’economia, come era opportuno per il surriscaldamento del credito, scaricando le responsabilità sugli Usa. Trump è stato così “costretto” - dal suo stesso gioco - a rispondere ancora, e a introdurre ancora altri dazi per 250 miliardi di dollari.

Il confronto quindi continua, così come viene riproposta la promessa di Trump di ottenere trattati commerciali più favorevoli. Il problema è che, in un negoziato che coinvolge due paesi e non due aziende private, le ripercussioni si sentono dappertutto. L’incertezza è diventata il fenomeno economico predominante in questa fase e – per quanto non manchino altre cause, come Brexit – è legata soprattutto a quello che nelle intenzioni è forse solo uno stile muscolare di diplomazia. Sostanziale, e non formale, è però il rischio di una escalation commerciale e di effetti economici progressivamente dirompenti.

L’incertezza complessiva – oltre a pesare sui mercati – ha allarmato anche le banche centrali. Non certo per l’impatto diretto dei dazi introdotti e annunciati che sono considerati relativamente limitati (anche se potrebbero ridurre di 0,5 punti percentuali la crescita globale del 2020). Le politiche macroeconomiche, monetarie o fiscali, sono inoltre inadatte a compensare gli effetti di queste tariffe, che incidono – sia pure ad ampio spettro – a livello microeconomico distorcendo i prezzi relativi e quindi il “valore economico” relativo dei diversi beni.