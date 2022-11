Cina, violente proteste nello Xinjiang contro le misure Zero Covid

Proteste si sono svolte sabato anche a Pechino, mentre nelle scorse settimane i tumulti organizzati contro le misure Zero-Covid avevano coinvolto la fabbrica di iPhone della taiwanese Foxconn a Zhengzhou, nello Henan.

Foxconn, scontri tra manifestanti e polizia in Cina

Il presidente Xi Jinping insiste nella politica Zero-Covid che considera necessaria per evitare il collasso del sistema sanitario e salvare vite, nonostante i pesanti danni causati alle attività economiche. Venerdì sono stati registrati quasi 35mila nuovi contagi da Covid: un record, il terzo consecutivo, per la Cina. Sabato anche Shanghai, il centro finanziario più importante della Cina, in lockdown per due mesi all’inizio di quest’anno, è tornata a inasprire le misure contro il Covid.

«Le prossime settimane saranno molto difficili per la Cina sia per l’economia che per il sistema sanitario», ha detto Mark Williams di Capital Economics, sottolineando come «i nuovi focolai richiederanno ulteriori blocchi localizzati in molte città e freneranno l’attività economica».