Olimpiadi di Tokyo, Abe chiede il rinvio. Cina, vittime in calo

7:55 La Cina disinfetta le banconote

La Cina ha ordinato di disinfettare e conservare le banconote in un'area asciutta per 7 giorni, come parte della battaglia per contenere il coronavirus. Le linee guida su come le banche possono aiutare a ridurre la trasmissione del virus sono state diffuse dalla filiale di Pechino del regolatore bancario e assicurativo cinese (CBIRC), secondo il China Securities Journal.