Cina, Xi Jinping apre all’Europa: sì all’accordo sugli investimenti

A metà settembre, a Lipsia, durante la presidenza tedesca della Ue è toccato alla cancelliera tedesca Angela Merkel gestire il dialogo direttamente con il presidente cinese Xi, in una fase di frizioni crescenti tra Usa e Cina, con l'Europa alle prese con il contagio da Covid 19. La stessa Germania, che pure è l'interlocutore principale della Cina dal punto di vista del peso economico e degli scambi commerciali ha mostrato un cambio di passo nei confronti di Pechino.La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva chiesto, a sua volta, a Pechino di rendere più accessibile il mercato cinese per le aziende europee.Entro la fine dell'anno, inoltre, è necessario implementare molti punti rimasti in sospeso dell'Agenda 2020 che è al centro dei negoziati bilaterali, in particolare, per quanto riguarda le questioni economiche.

Il multilateralismo di Xi

Bisognerà vedere, a questo punto, se Xi riuscirà a convincere l'Europa a chiudere la partita. Intanto, a Shanghai si è proposto chiaramente come il paladino del multilateralismo. Ha detto di voler chiudere anche il trattato con Giappone e Corea e il Recep, l'accordo che raggruppa 15 Paesi della Regione dell'Asia-Pacifico. La Cina contribuirà alla riforma del Wto e garantirà l'accesso al Paese delle aziende dei beni stranieri di qualità.La Fiera Ciie di Shanghai, a suo avviso, è una prova dell'apertura cinese ai prodotti e alle aziende di qualità. Nonostante la pandemìa è stata garantita la partecipazione fisica delle aziende, pur con tutte le cautele sanitarie in entrata nel Paese. Un centinaio quelle britanniche presenti, una settantina le italiane, divise in tre padiglioni. Assenti i leader istituzionali, a causa delle difficoltà negli spostamenti internazionali.