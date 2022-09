Cinecittà, obiettivo ricavi a 45 milioni entro il 2026

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Cinecittà può diventare il primo hub europeo per i film?». La domanda se l’è posta il 30 giugno scorso l’Economist. L’autorevole settimanale britannico ha dedicato un lungo articolo – parlando addirittura di una possibile «nuova età dell’oro» – al rilancio degli Studios romani (85 anni di storia alle spalle, oltre 3mila film realizzati al suo interno, 90 candidati agli Oscar, con 51 statuette vinte). Se nuova età dell’oro sarà, bisognerà attendere il 2026, quando si completerà l’arco temporale del nuovo piano industriale. Certo le premesse lasciano ben sperare. Il Pnrr ha destinato 260 milioni per Cinecittà dal 2021 al 2026 (195 milioni per il sito esistente, 65 milioni per 8 nuovi studi nell’area di Torre Spaccata; a cui si aggiungeranno altri 60 milioni di finanziamento da reperire sul mercato). Negli studi di via Tuscolana si punta a portare i ricavi commerciali a quota 45 milioni nel 2026, rispetto ai 16,4 milioni registrati nel 2021. Con il piano industriale la capacità produttiva prevede un incremento del 60%. Il tutto corredato da nuove assunzioni che dovrebbero portare tra quattro anni l’organico diretto attuale (340 addetti) a crescere del 10%. Assunzioni che per il 70% saranno di under 35.

Intanto, nei prossimi mesi gireranno a Cinecittà grandi produzioni targate Sony, Fremantle e Amazon. Il 70% delle produzioni attuali sono di carattere internazionale. Già a inizio luglio, per citare solo un caso, Angelina Jolie ha girato a Cinecittà e nelle vie del centro storico di Roma il suo film da regista «Without blood», prodotto da Fremantle (uno dei principali produttori di intrattenimento, film, serie tv e documentari al mondo).

I lavori negli Studios non sono stati fermati neanche dal rogo del 1° agosto scorso: l’incendio non ha provocato danni a persone, è stato estinto velocemente e i danni contenuti. L’unica struttura coinvolta e andata distrutta è stata la Firenze rinascimentale, ma gran parte delle scene erano in fase di smantellamento.

«Gli Studios daranno un ritorno d’immagine positivo anche a Roma, per la quale possiamo rappresentare un valore aggiunto: abbiamo dimostrato che sul fronte dell’audiovisivo siamo all’avanguardia ed in grado di attrarre le grandi produzioni mondiali», spiega Nicola Maccanico, dal 2021 amministratore delegato di Cinecittà, la società pubblica partecipata dal ministero della Cultura.

Dopo i primi 6 mesi del 2022, la società ha fatto sapere che tutti i parametri sono in linea con il business plan. Quest’ultimo ha tra i punti qualificanti anche la sostenibilità: Cinecittà punta a rendersi “carbon neutral” entro 10 anni.