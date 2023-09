Cinecittà: primo bilancio in attivo e 25 teatri pronti per il 2026

I punti chiave Il bilancio di Cinecittà del 2022 è in utile per la prima volta (1,8 milioni)

260 i milioni del Pnrr destinati a Cinecittà

50 sono le produzioni che occupano i teatri di posa per il 70% internazionali

Cosa rende attrattiva Cinecittà al mercato delle produzioni estere? La capacità di offrire capacità e competenza artigianali di alto livello, teatri di posa con avanzati sistemi tecnologici, dove si sono potute appoggiare grosse produzioni come quelle dei due film di Luca Guadagnino, “Queer” con Daniel Craig, ora in montaggio, e il già pronto “Challengers” con Zendaya che doveva aprire l’80esima edizione della Mostra del cinema, rinviato per lo sciopero degli attori e autori di Hollywood.

Nicola Maccanico, ad di Cinecittà, al Lido per presentare i nuovi dati, sottolinea il bilancio per la prima volta in attivo. Il bilancio per il 2022 ha infatti registrato un utile netto di oltre 1,8 milioni, con un fatturato di 39 milioni, più che raddoppiato rispetto al 2021 (la media dal 2017 al 2022 si attestava attorno ai 15 milioni).

I fondi del Pnrr

Per il progetto di rinnovamento di Cinecittà sono destinati 260 milioni dal Pnrr per sviluppare nel 2026 gli Studi in termine di capacità produttiva, avanguardia tecnologica e sostenibilità ambientale. Il piano (cambiato rispetto a quello presentato l’anno scorso con la sospensione del progetto riguardante i terreni di Torre Spaccata) porterà alla costruzione di 5 nuovi teatri di posa, alla ristrutturazione di 4 teatri esistenti, alla razionalizzazione del backlot (l’area destinata ai grandi set esterni degli Studi). Nel 2026 Cinecittà dagli 20 attuali teatri ne avrà 25 attivi con un aumento di oltre il 60% della capacità produttiva, cui si aggiunge la ristrutturazione e l'efficientamento di tutti i teatri; il potenziamento digitale degli stabilimenti e l'ampliamento dei servizi a supporto delle produzioni.

Sono oltre 50 le produzioni che occupano attualmente i teatri di posa per film, serie televisive e spot e per il 70% di produzione internazionale. Quattro dei film portati alla Mostra del cinema di Venezia in concorso sono stati girati a Cinecittà: “Comandante” di Edoardo De Angelis, “Finalmente l’alba” di Saverio Costanzo, “Adagio” di Stefano Sollima, “Enea di Pietro” di Pietro Castellitto.