Cinecittà, teatri pieni e conti tornati positivi in anticipo di un anno

Varcare i cancelli di Cinecittà, al 1055 di via Tuscolana a Roma, dà l’immediata impressione di essere entrati in un luogo del passato. Qui del resto, in questa struttura nata nel 1937, si è fatta la storia del cinema e si avverte tutto il peso di quei gloriosi trascorsi. La Venusia – l’enorme scultura immaginata per il film “Il Casanova” di Federico Fellini – come anche il cavallo a dondolo gigante e la carrozza della Fata turchina, entrambi realizzati per il “Pinocchio” di Roberto Benigni, posti all’ingresso restituiscono tutta la forza evocativa di quella che per Federico Fellini era la città ideale in cui avrebbe voluto vivere e che ha fatto prendere vita a oltre 3mila film, fra cui 51 pellicole che hanno vinto l’Oscar.

Basta addentrarsi un po’ per capire che non c’è solo passato. Perché, ora come ora, è tutto un brulicare di mezzi in movimento, falegnameria che va a pieno regime, varie squadre all’opera nei teatri per completare i set. Che dal nulla riproducono la sede del Popolo d’Italia degli anni di Mussolini, come per la serie “M Il Figlio del Secolo” tratta dai romanzi di Antonio Scurati, oppure un’ambientazione medievale per il “Decameron”, serie di Netflix. Un teatro, il T18, è stato anche dotato di un ledwall per le riprese virtuali. E in questo specifico ambito è il più grande d’Europa.

Grande movimento, quindi, perché dietro, conferma al Sole 24 Ore l’ad di Cinecittà, Nicola Maccanico, c’è l’esplosione del business dell’audiovisivo. «A fine anno dovremmo arrivare a ricavi per 39 milioni circa. Più del doppio rispetto ai 16 milioni del 2021 e più di quanto si realizzava comunque negli anni precedenti». Insomma sintetizza Maccanico – un passato in Sky come manager di prima linea oltre che amministratore delegato di Vision Distribution (società di distribuzione che fa capo a Sky) e alla guida di Cinecittà dal 2021 – «Cinecittà ha un passato, ma anche un presente luminoso. E guarda al futuro».

È di tutta evidenza che una mano – anche decisiva visto che il business senza un settore che tiri inevitabilmente non si fa – è arrivata dal nuovo corso dell’audiovisivo con tanto di boom di richieste favorito dall’irrompere delle piattaforme dell’on demand che si danno battaglia a colpi di contenuti originali. «Che si tratti di un miglioramento dell’attività core – puntualizza Maccanico – lo si capisce anche dallo split dei ricavi, che per circa 32 milioni arrivano dall’utilizzo dei teatri e delle scenografie. Il resto è per eventi e post produzione». Il risultato finale è «un utile che ci aspettiamo nell’ordine dei 900mila euro e che arriva un anno prima di quanto previsto nel Piano 2021-26».

Ora però è il momento dello sviluppo per accompagnare questa maggiore richiesta. La leva può arrivare dai milioni del Pnrr per un piano che prevede interventi di ammodernamento di 4 dei 19 teatri di posa esistenti e la realizzazione di 5 ex novo. La Corte dei Conti è intervenuta con rilievi, cui il ministero della Cultura ha risposto il 3 febbraio, a quanto risulta al Sole 24 Ore. «Per quanto ci riguarda – precisa Maccanico – abbiamo pubblicato i bandi di gara per i 9 teatri e siamo pienamente nei tempi. Per uno di questi, il Teatro 22 che sarà realizzato ex novo, abbiamo già assegnato la gara. Per le altre gare saremo nei tempi con assegnazione entro giugno 2023».