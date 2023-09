Cinecittà World: lavoro per 200 persone, anche alla prima esperienza

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Al via la campagna di recruiting di Cinecittà World, il parco a tema dedicato al cinema e alla tv alle porte di Roma. Per la seconda parte dell’anno e la fine della stagione sono disponibili 200 posti di lavoro. In particolare servono una sessantina di addetti alla ristorazione, 50 figuranti per interpretare zombie e altre creature, 30 addetti alle attrazioni, 20 tra attori, cantanti e ballerini, una decina di steward, 10 addetti alle vendite, 10 per le pulizie, 4 per la biglietteria, 4 per il centralino, telemarketing e customer care per finire con 2 addetti da inserire nel dipartimento manutenzione per le posizioni di responsabile della manutenzione e manutentore meccatronico.

L'estate a Cinecittà World con i nuovi scivoli Vortex e Boomerang

«Riconosciamo l’importanza dei nostri talenti nel creare esperienze indimenticabili per i visitatori - sottolinea Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World -. Il job talent day è un’occasione per tutti gli appassionati di parchi, di cinema e di intrattenimento, anche alla prima esperienza lavorativa».

Loading...

Per partecipare alle selezioni, occorre candidarsi entro il 10 settembre nella sezione “Lavora con noi” del sito www.cinecittaworld.it. I candidati riceveranno una mail con l'invito che include l'ingresso gratuito per poter osservare e toccare con mano l'organizzazione di una giornata nel parco. Sabato 23 settembre alle 11 inizierà il Job talent day organizzato dal team Risorse umane del parco.