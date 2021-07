Cinelli diventa a stelle e strisce. E punta al settore della moda

3' di lettura

Un’altra fetta della storia del ciclismo italiano varca i confini nazionali dopo un secolo per finire in mani estere e far parte di un progetto ad ampio raggio che coinvolge moda e lifestyle. Si tratta di Gruppo, società che controlla il prestigioso marchio di biciclette Cinelli e l’altrettanto storico produttore di tubi Columbus , la cui quota di maggioranza viene ceduta dall’imprenditore Antonio Colombo ad Asobi Ventures, fondo di investimento riconducibile al manager della moda texano Victor Luis.

Si punta al raddoppio dei ricavi

L’obiettivo è di dare appunto nuova linfa vitale a un brand già noto in tutto il mondo, abbinando alla sua consueta attività lo sviluppo di linee di abbigliamento sportivo e accessori. L’operazione, i cui contenuti finanziari non sono noti, sarà seguita da un successivo aumento di capitale per finanziare l’espansione delle nuove strategie di Cinelli con l’obiettivo di portare i ricavi della società di Calepio di Settala dagli attuali 8-9 milioni di euro annui (con un margine lordo di circa un milione) fino a 15-20 milioni già dal prossimo esercizio fiscale. Colombo manterrà una quota nel capitale e soprattutto un ruolo attivo nella direzione creativa e strategica della società, i cui centri produttivi e di sviluppo resteranno comunque in Italia. La carica di a.d. sarà rivestita da Marcello Segato, già consulente dal febbraio 2020.

Loading...

Una storia (prestigiosa) lunga un secolo

Cinelli è stata fondata nel 1947 dall’ex professionista Cino Cinelli, ma le radici di Gruppo risalgono addirittura al 1919, anno di nascita di Columbus, leader nella produzione di tubi di acciaio. Ed è proprio all’acciaio che ha legato indissolubilmente il proprio nome: grandi campioni del ciclismo del passato come Coppi, Anquetil, Merckx e Moser e hanno corso con tubi Columbus e il telaio Cinelli Supercorsa è il più antico ancora in produzione, una vera e propria icona.

«Ho riconosciuto in Victor Luis la perfetta comprensione della mia visione di fondere il ciclismo con l’arte la cultura il design la tecnologia e la competizione, unita a un’indiscussa e comprovata capacità manageriale e organizzativa».

Non è del resto stato facile convincere Colombo a consegnare l'eredità di 100 anni: «L’ho fatto quando ho riconosciuto in Victor Luis la perfetta comprensione della mia visione di fondere il ciclismo con l’arte, la cultura, il design, la tecnologia e la competizione, unita a un’indiscussa e comprovata capacità manageriale e organizzativa», ha detto l’imprenditore dichiarandosi «felice di essere ancora a bordo di questa astronave a due ruote per esplorare le galassie del Nuovo Ciclismo».

Le insospettabili doti dell’acciaio...

In un mondo dove la ricerca di nuovi materiali è sempre più spinta, l’acciaio conserva un suo mercato di nicchia, nel quale le bici Cinelli continuano ad attirare l’attenzione di un pubblico soprattutto giovane, convinto dal design e dallo stile di vita che si accompagna a chi pedala ogni giorno su mezzi del genere. Esemplare la storia della bicicletta a scatto fisso: nata per la pista, reinventata dai bike messenger americani, la «fissa» è stata trasformata da Cinelli in uno strumento adatto anche al ciclista urbano per le qualità uniche di leggerezza, velocità e agilità, fino a diventare un must-have per tutti gli aspiranti «fissati» della bicicletta.