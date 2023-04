Cinema, il +50% di presenze in sala e la lunga strada ancora da percorrere

L’equilibrio fra sala e streaming

È di tutta evidenza che molto si sta giocando sull’equilibrio theatrical/streaming, tantopiù fondamentale in un contesto competitivo completamente cambiato e con le piattaforme streaming che stanno conquistando l’interesse dei fruitori di prodotti audiovisivi (e quindi del mercato) a suon di miliardi di dollari per i contenuti.

È in questo quadro che va letta la diatriba per le finestre, in cui adesso irrompe anche la sentenza del Tar Lazio che ha bocciato il decreto con il quale il Ministero della Cultura nel marzo dello scorso anno ha ripristinato, dopo il periodo di emergenza da Covid-19, la “finestra di programmazione” dei film nelle sale cinematografiche portandola a 90 giorni dai 105 giorni previsti in precedenza, attribuendosi al contempo la possibilità di individuare casi di deroga. Il Tar ha accolto un ricorso proposto da Mmrcinema, società attiva nel settore dell’organizzazione e della gestione diretta e indiretta di sale e multisale cinematografiche. Secondo i ricorrenti il Dm contestato non sarebbe stato preceduto dal parere del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo. E anche per il Tar è così.

A questo punto occorrerà vedere se il Ministero farà appello in Consiglio di Stato. Anche sull’interpretazione sarà però necessario avere chiarimenti definitivi sul ritorno allo status quo: finestre da 30 giorni come da emergenza Covid o di 105 giorni?

La top ten al box office

Quanto infine agli incassi, questa è la top 10 del periodo 1° gennaio-2 aprile : al primo posto “Avatar - la via dell'acqua” con incasso di 17milioni seguito da “Creed III” (6,7 milioni); “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (5,9 milioni); “Me contro Te il film - Missione giungla” (4,8 milioni); “Tre di troppo” (4,7 milioni); “Le Otto Montagne” (3,8 milioni); “John Wick 4” ( 3,7 milioni nella seconda settimana di programmazione); “The Whale” (3,2 milioni); “Tramite Amicizia” (3 milioni); “L'ultima notte di Amore” (2,9 milioni).

Loading...