Cinema, accordo sul primo contratto nazionale degli attori: minimi tabellari e tavolo sull’Ai

Chissà che avrebbe detto il compagno Gian Maria Volonté, per eccellenza volto “sindacale” del cinema italiano, grazie a pellicole come La classe operaia va in paradiso (1971). A 118 anni dal primo film prodotto in Italia anche i nostri attori hanno un contratto collettivo di lavoro, quello appena sottoscritto dalle associazioni datoriali Anica, Apa e Ape da una parte e i sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil dall’altra. Un testo di durata triennale che introduce minimi tabellari per giornata di posa che vanno da 650 euro a 1.100 euro, ma al tempo stesso istituisce un tavolo sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale e introduce la figura dell’«intimacy coordinator» così da prevenire eventuali casi di molestie di genere alla Weinstein. Il tutto a poco più di un mese dall’intesa che, dall’altra parte dell’oceano, ha consentito a Hollywood di tornare a lavorare a pieno regime.

Partiamo dal capitolo retributivo. Il Ccnl divide la platea degli oltre 100mila addetti di settore in tre gruppi: protagonisti, comprimari e altri ruoli. Nel primo caso i minimi tabellari sono fissati a 1.100 euro lordi a giornata di posa, nel secondo a 850 euro e nel terzo a 650 euro. Retribuzioni che scendono per le opere a «lunga serialità» (a partire dall’ottavo episodio da 50 minuti un protagonista percepisce almeno 900 euro lordi a giornata di posa) e per quelle di «lunghissima serialità» (le soap opera da oltre 40 episodi da 25 minuti, dove un protagonista prende 550 euro lordi a posa). Minimi di compenso analoghi per i film di registi esordienti e low budget.

Sul welfare, «le parti convengono che rimandano ad una negoziazione generale di filiera la determinazione delle modalità di accesso a piani di assicurazioni sanitaria e di trattamento integrativo previdenziale». Sul tema delle nuove tecnologie le parti «convengono che, quanto prima, dovranno giungere a una specifica pattuizione che regolamenti le cessioni dei diritti» tenendo comunque anche in considerazione «la libertà negoziale delle parti». Nel frattempo «la cessione dei diritti inerenti l’utilizzo e la relativa registrazione e riproduzione dell’immagine e della voce di ciascun» attore saranno considerati «leciti e validi solamente se riferiti al prodotto audiovisivo per cui sono stati realizzati e al suo conseguente sfruttamento». A proposito dell’intelligenza artificiale e più in generale delle innovazioni tecnologiche, «le parti si impegnano a organizzare un tavolo permanente composto da rappresentanti di tutti i comparti della filiera, al fine di regolare e disciplinare gli effetti delle nuove evoluzioni tecnologiche e normative nel modo del lavoro della filiera cine-audiovisiva». Le parti si impegnano quindi «al rispetto della parità di genere e per le persone LGBTQ+ e nella abolizione di differenze di trattamento». Si punta inoltre a contrastare, a prevenire e sanzionare qualsiasi forma di molestia sul lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell’intimacy coordinator.

Secondo Sabina Di Marco, segretaria nazionale di Slc Cgil, si tratta di un «risultato storico: finalmente attrici ed attori di cinema e tv avranno tutele e diritti. Si aspettava dai tempi di Gian Maria Volonté, ora è realtà. Minimi salariali, diritti sindacali, tutele dall’uso improprio dell’intelligenza artificiale, valorizzazione della professione attoriale. Il testo siglato oggi è inserito in un percorso negoziale che mira al contratto di filiera, per dare al settore più forza nella competizione internazionale e garantire pluralismo nell’accesso alle professioni. Il sindacato è capace di cogliere le sfide di un settore che soffre di un fermo della contrattazione divenuto insopportabile».

Soddisfazione da parte delle associazioni di settore. «È un accordo di grande valore, che dà stabilità e forza a tutta la filiera cine-audiovisiva. Siamo particolarmente orgogliosi che questa “prima volta” in Italia sia stata realizzata senza conflitti aspri come avvenuto negli USA e con reciproco spirito costruttivo. Si lavora insieme e si raccoglie, a distanza di decenni, lo spirito delle ‘battaglie’ promosse da Gian Maria Volonté. Tutelare il ruolo delle imprese e quelli dei lavoratori con visione strategica: si può» dichiara il Presidente Anica, Francesco Rutelli.