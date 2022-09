Cinema: addio a Jean-Luc Godard, maestro della Nouvelle Vague

I punti chiave Il suo primo film innovatore fu «Fino all’ultimo respiro»

Il periodo di più grande creatività va dal 1960 al 1967

Rifletteva sull’interazione tra immagine, parola in maniera libera

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Jean-Luc Godard, esploratore e rivoluzionario del cinema in tutte le sue forme, è morto a 91 anni il 13 settembre nella sua Parigi, dove era nato il 3 dicembre 1930. Il suo Fino all’ultimo respiro (1960) fu il Manifesto della Nouvelle Vague francese, che scardinò tutte le regole del cinema di posa per portare il set in strada, destrutturare le forme della Settima Arte, con film a basso budget, permettendosi un uso agile della macchina da presa, spesso senza cavalletto, carrellate senza binari, sceneggiatura leggera, con ampio spazio per l’improvvisazione degli attori anche in relazione all’ambiente. In Fino all’ultimo respiro fa recitare due giovanissimi Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg, che diventa l’attrice simbolo della Nouvelle Vague francese.

Godard divide fin da subito la critica, che non poté non riconoscere l’onda inarrestabile del suo estro nel girare e montare in maniera libera, che fu uno spartiacque per i cineasti a venire.

Loading...

Cresciuto in una ricca famiglia protestante, con un’educazione in parte maturata in Svizzera, da cui la sua famiglia proviene, in parte a Parigi, si diploma alla Sorbona in etnologia nel 1949, inizia a collaborare alla «Gazette du Cinéma» e poi, dal 1952 ai «Cahiers du cinéma», vero tempio della critica cinematografica. La sua natura provocatoria e innovativa si mostra subito nel promuovere i registi americani, come Nicholas Ray, ma anche Hitchcock, che viene considerato commerciale e che viene riabilitato solo molto più tardi dal libro intervista del sodale della Nouvelle Vague, François Truffaut (che firma anche il soggetto di All’ultimo respiro).

Il suo primo esperimento dietro la macchina da presa Godard lo elabora proprio nella terra di origine della sua famiglia, la Svizzera, Opération béton (1955), dove riprende la costruzione della diga di Grande Dixence.

Il mondo del cinema piange il Maestro della Nouvelle Vague Photogallery14 foto Visualizza

Sempre aperto all’interazione con le altre arti e soprattutto con la pittura e la letteratura, gira alcuni corti, tra cui Une femme coquette, del 1955, ispirato a Il segnale di Maupassant.