Cinema America: fu aggressione in branco contro antifascisti Una spedizione punitiva, avvenuta di notte, contro persone pacifiche, colpevoli di indossare un simbolo considerato contro i valori del regime di Patrizia Maciocchi

(ANSA)

2' di lettura



Un’aggressione grave e violenta, commessa di notte in “branco”, contro persone ritenute antifasciste, per la maglietta indossata del “Cinema America”.

Il simbolo considerato antifascista

Queste le motivazioni con le quali la Cassazione, lo scorso 8 gennaio, aveva confermato le misure cautelari di un ventiquattrenne indagato, assieme ad altri, per violenza privata e lesioni gravi per l’aggressione del giugno scorso a Roma a due ragazzi che indossavano la maglietta del “Cinema America”, considerata un simbolo antifascista. Per la Suprema corte l’aggressione era stata fatta in danno di «persone pacifiche, non organizzate e non riunite a manifestare, motivata dall’appartenenza delle vittime a un'ampia area culturale, sociale e ideale contraria al regime fascista». Allora la Suprema corte aveva considerato adeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari - poi sostituita con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - motivata dal pericolo di

recidiva e avvalorata dalla personalità dell'indagato, che ha un precedente estinto con la messa alla prova e un altro procedimento in corso.

L’aggressione in branco

La difesa del giovane ha contestato la gravità delle condotte e lo stabile inserimento in movimenti di “destra radicale”, ricordando che i precedenti dell’indagato riguardavano solo il «getto pericoloso di cose, la violazione dei sigilli e l’invasione di edifici», mentre non andava considerato il procedimento, ancora pendente, per resistenza a pubblico ufficiale.