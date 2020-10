Cinema, Anica Academy per formare nuovi professionisti per l’audiovisivo Nel corso del Mia - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo in corso a Roma, è stata presentata la Anica Academy:progetto di formazione di base e alta specializzazione nei mestieri e nelle professioni dell'audiovisivo di Andrea Biondi

«I contenuti crescono e hanno bisogno di più professionalità. E in un momento come questo occorre formare figure adeguate al mondo che verrà». È così che durante il Mia-Mercato Internazionale dell’Audiovisivo che si sta svolgendo a Roma che il presidente di Anica, Francesco Rutelli, saluta la nascita della Fondazione Anica Academy, progetto di formazione di base e alta specializzazione nei mestieri e nelle professioni dell'audiovisivo.

«Nasce con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di profili qualificati espressa dall'industria, attraverso la costruzione di un nuovo spazio di opportunità sia per giovani talenti sia per professionisti già in attività» si legge in una nota di Anica.

Partirà nel 2021 l’attività di questa Academy che ha come fondatori Anica, Medusa Film, Netflix, Rai, ViacomCbs, Vision Distribution. È pensata per avere un respiro internazionale e infatti sarà in inglese e in italiano. Gli aspetti di dettaglio saranno curati nell’arco di qualche tempo, ma i fondatori di questa Academy hanno predisposto meccanismi di premialità con una sorta di borse di studio per frequentare la scuola.

«Tra le enormi criticità provocate dalla pandemia emerge un raro elemento positivo: la maggiore domanda di contenuti audiovisivi. Noi, tutti insieme, vogliamo che in Italia qualità creative, capacità produttive,manageriali e di marketing siano ancora più forti attraverso la formazione di figure di alta competenza e qualificazione» aggiunge Rutelli.

Di che figure si tratterà? Francesca Medolago Albani – head of strategy di Anica e nominata Segretario generale di questa fondazione fresca di costituzione con l’atto firmato nella serata di ieri, giovedì 15 ottobre 2020 – indica le necessità di avere profili professionali adeguati in campi che vanno dallo sviluppo editoriale alle professioni di altissima specializzazione tecnologica, che hanno a che fare con realtà aumentata e Vr solo per fare due esempi, ma anche professionalità ad hoc nel legal e business affairs.