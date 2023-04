Cinema all'aperto e fotografia naturalistica

Anche la settima e l'ottava arte avranno il proprio doveroso spazio nel programma di eventi previsti nel corso dei prossimi mesi. il cinema, ma all'aperto. Da 1 giungo al 10 settembre si terrà nel Parco del Viridarium del Museo di Santa Giulia a Brescia la rassegna “L'Eden d'estate”, con proiezioni di film di grandi autori della contemporaneità e produzioni indipendenti italiane e straniere.

Per gli appassionati di fotografia, invece, nell'ambito del Brescia Photo Festival tre gli appuntamenti da non perdere: “Cose mai viste. Fotografie inedite” di Gianni Marengo Gardinal MaCof di via Moretto, “Luce della Montagna“ al Museo di Santa Giulia e “Davide LaChapelle per Giacomo Ceruti” alla Pinacoteca Tosio Martinengo. A Bergamo, dal 23 giugno al 3 settembre, saranno esposti all'Accademia Carrara i lavori dedicati alle montagne di Naoki Ishikawa, fotografie che nell'ambito del progetto “Vette di Luce” dialogheranno idealmente nell'ambito con i dipinti più affascinanti del territorio realizzati da autori ottocenteschi quali Ermenegildo Agazzi, Costantino Rosa, Vittore Grubicy e Camillo Galizzi.