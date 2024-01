Cinema, crescono presenze e incassi nel 2023. Sarà l’anno della svolta?

Borgonzoni: Cinema Revolution la chiave dei mesi estivi

«Abbiamo un cinema italiano sanissimo, vediamo tanti prodotti italiani che hanno fatto risultati inimmaginabili fino a poco tempo fa», ha commentato la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni per la quale la crescita di incaassi e presenze nei mesi estivi, c’è stata anche grazie al progetto Cinema Revolution, con film italiani ed europei calmierati. Si era persa l’abitudine ad andare in sala, mentre noi abbiamo promosso questo tipo di consumo culturale. C’era il falso mito che gli italiani non vanno d’estate in sala, perché c’è il mare, abbiamo sfatato anche il luogo comune sui film in bianco e nero e su quelli lunghi. Sprono tutti a fare sempre di più e le sale a rimanere sempre aperte. La nostra performance rispetto agli altri stati tradizionalmente presi a riferimento è stata enorme e questo ci fa capire che c’è ancora tanto margine. La sala - ha concluso - è qualcosa che non è in competizione con piattaforme e televisione. Più le persone amano consumare prodotti audiovisivi e più li andranno a cercare»

Rutelli: Dati ottimi sul Cinema italiano

«I dati sul cinema italiano sono ottimi, ma bisogna continuare a crescere, si può ancora migliorare e continuare a parlare con il pubblico, che è tornato ad appassionarsi alla sala» ha dichiarato dal canto suo il presidente di Anica Francesco Rutelli. Secondo il quale «grazie al trionfo della Cortellesi, e a molti altri film italiani, siamo tornati a livelli importanti e questo ci dice che bisogna continuare a fare nuovi e migliori prodotti, per i diversi tipi di pubblico. Questo dato ci incoraggia, perché eravamo abituati che il cinema tornava a salire con i grandi blockbuster americani e basta».

Esercenti e distributori

Anche per Mario Lorini, presidente dell’Associazione nazionale esercenti cinema Anec, «il 2023 conferma il trend positivo del ritorno al mercato cinema ai livelli pre-pandemici. Gli straordinari risultati di alcune opere hanno dimostrato come il cinema in sala sia nuovamente al centro delle scelte del pubblico, con un ritrovato e sempre maggiore interesse di tutte le tipologie di spettatori, dai più giovani fino alle fasce più alte che mancavano all’appello». Luigi Lonigro, presidente dell’Unione editori e distributori cinematografici Anica, ha aggiunto: «La produzione italiana è tornata al centro dell’industria con una quota di mercato, prossima al 25 per cento, che speriamo verrà confermata e superata nel prossimo anno. Il 2023 è stato anche l’anno del ritorno in massa delle scuole al cinema. Non sono numeri che cambiano la storia del mercato ma sono importanti indicatori di un pubblico cinematografico che si forma e si rinnova».

Per Simone Gialdini, presidente Cinetel, il 2023 è stato «un anno positivo che ha evidenziato la capacità della filiera, dell’industria cinematografica italiana, unitamente alle azioni della politica, a reagire alle sfide con il comune obiettivo di riportare il mercato a livelli prepandemici». «Il pubblico cinematografico — è stata la riflessione di Davide Novelli, amministratore delegato Cinetel – ha dimostrato di essere ancora legato alla sala come luogo di aggregazione e di fruizione di un film, ma richiede una qualità diversa al prodotto e alle strutture cinematografiche»

Loading...