Cinema d'estate: dalle novità in sala ai festival più attesi

Il cinema non va in vacanza: dopo una stagione particolarmente difficile per le sale, questa sarà un'estate importante per l'industria della Settima arte, da diversi punti di vista.

Partendo dai titoli più attesi, luglio si è aperto sotto il segno della Marvel che, dopo i successi di “Spider-Man: No Way Home” e “Dottor Strange nel Multiverso della Follia”, ha puntato su “Thor: Love and Thunder” , quarto lungometraggio con protagonista l'eroe interpretato da Chris Hemsworth. Se un altro campione d'incassi annunciato sembra essere “Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo” (18 agosto), il cinema d'animazione è inoltre molto ben rappresentato dal ritorno in sala di diverse pellicole firmate da Hayao Miyazaki distribuite da Lucky Red: da “La città incantata”, nei primi giorni di luglio, a “Il castello errante di Howl”, previsto per metà agosto, passando per “Principessa Mononoke”, “Nausicaä della Valle del Vento” e “Porco Rosso”, si potranno (ri)ammirare sul grande schermo i film di uno dei nomi più rilevanti del cinema contemporaneo.

Come da tradizione, l'estate al cinema è spesso sinonimo di titoli dell'orrore e, tra le tante proposte, una menzione speciale va a “Nope” (11 agosto), attesissimo terzo lungometraggio di Jordan Peele dopo i successi di “Scappa – Get Out” e “Noi”.

Per gli amanti del genere, però, si segnala anche “X – A Sexy Horror Story” (14 luglio) di Ti West, di cui si è parlato molto negli Stati Uniti, e “Men” (25 agosto), nuova pellicola di Alex Garland – già autore di “Ex Machina” e “Annientamento” – presentata all'ultimo Festival di Cannes.



I festival più attesi

Aspettando la Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 31 agosto al 10 settembre, e, dopo una scorpacciata di importanti manifestazioni iniziate a giugno (dal Biografilm al Cinema Ritrovato di Bologna, dal Pesaro Film Festival al Taormina Film Fest), i cinefili amanti delle grandi kermesse, tra luglio e agosto, non possono perdere due eventi fondamentali come il Locarno Film Festival e il Giffoni Film Festival.In Svizzera l'appuntamento è dal 4 al 14 agosto: arrivato alla 75esima edizione, il festival ticinese offrirà certamente un cartellone ricco e ambizioso, così da celebrare al meglio questa significativa ricorrenza di una delle manifestazioni cinematografiche più importanti al mondo.In programma dal 21 al 30 luglio, il Giffoni Film Festival, invece, spegne 52 candeline e si prepara a far sognare ancora una volta grandi e piccini, con i suoi film pensati per tutta la famiglia e una serie di ospiti di rilievo, a partire dal premio Oscar Gary Oldman.

Ciné -Le Giornate di Cinema a Riccione

Infine, un appuntamento fondamentale dell'estate è stato ancora una volta Ciné – Giornate di Cinema, la cui undicesima edizione si è svolta a Riccione. Manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell'industria cinematografica, promossa da ANICA e ANEC, prodotta e organizzata da Cineventi, la rassegna ha ospitato le consuete convention in cui i distributori hanno presentato i prossimi listini e le strategie del futuro. Da evidenziare che il programma di Ciné si è completato con momenti di approfondimento e incontri professionali, come il tradizionale convegno organizzato da Box Office dal titolo “Equilibrio tra sale e piattaforme: è possibile?” che si è concentrato sull'osservazione dei cambiamenti delle strategie di lancio, la catena del valore, l'analisi della redditività e la destinazione finale dei film, in uno scenario audiovisivo, quello attuale, radicalmente mutato rispetto agli anni pre-pandemia. Molto interessante è stato anche, a cura di TikTok, il roundtable “Dal set alla sala cinematografica. Le nuove frontiere dell'entertainment marketing digitale” in cui si sono approfonditi i cambiamenti in atto nell'industria dell'audiovisivo in ambito di comunicazione digitale, dalla produzione alla distribuzione fino all'esercizio.