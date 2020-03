Cinema e audiovisivo, il distretto laziale in frenata per il virus La serrata di set e produzioni cade in un momento che era espansivo per il settore, favorito dalle richieste dei colossi on demand. Letta (Unindustria): «A Roma centri di qualità» di Andrea Biondi

Il Centro sperimentale di cinematografia di Roma dal 1935 ha formato intere generazioni di registi, attori, tecnici. Accanto esercitazione di trucco e acconciatura. Foto di Alberto Guerri.

Il colpo, fortissimo, assestato dall’emergenza coronavirus è arrivato proprio mentre tutto stava girando per il verso giusto. Come non accadeva da tempo.

C’è preoccupazione fra gli operatori del settore del cinema e audiovisivo. Timori cui si unisce quel terribile, acre, sapore del rimpianto. Tanto più in un territorio che rappresenta l’architrave di un comparto che ha in Roma l’area leader a livello nazionale. Il 30% delle imprese e il 50% degli occupati operano nella Capitale. In numeri assoluti si parla di 956 imprese e 26.100 addetti nelle “Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore”. Milano è distante: 649 imprese e 14.602 lavoratori. Torino, terza in classifica, gioca un altro campionato: 3,8% delle imprese e 2,7% degli occupati.

I dati sono riferiti al 2018. E guardando all’indietro in 10 anni le imprese (+9%) e gli occupati (+23%) sono aumentati più che a Milano (+1% e +4%). Il Lazio, sottolinea la Regione, assorbe il 77% dei finanziamenti alle produzioni cinematografiche totali d’Italia e vanta 88 coproduzioni finanziate al 2019, 13 milioni per le coproduzioni in due bandi, oltre a 10 milioni stanziati per il 2020. Il tutto nella cornice di una legge regionale ad hoc del 2012 che pone il cinema come settore strategico per lo sviluppo.

«Roma e il Lazio rappresentano il fulcro del settore del cinema e dell’audiovisivo a livello nazionale» dice Giampaolo Letta, ad di Medusa e vicepresidente di Unindustria con delega su industria creativa, audiovisivo e turismo. Il perché è legato «a motivazioni storiche, innanzitutto. A ogni modo sul territorio ci sono strutture e servizi che rendono Roma insostituibile per l’industria del cinema e dell’audiovisivo». A questo si unisce – spiegando anche i numeri in aumento – «la politica di incentivazione nazionale, e penso in particolar modo al tax credit e ai benefici della Legge Franceschini, suffragata anche da interventi a livello locale, da parte della Regione Lazio».

Su tutto si è però abbattuta l’emergenza Covid-19. Set fermi, produzioni che non sono partite e che in quota parte migreranno altrove. «Stavamo attraversando – conferma Letta – un periodo di grande effervescenza al quale hanno contribuito anche i player dell’on demand». Soggetti che rappresentano competitor per il mondo del cinema, ma anche alleati nella loro veste di committenti di prodotti «con risorse e investimenti di grande importanza anche perché con loro la scala di diffusione dei contenuti è mondiale».