Cinema e audiovisivo, l’Italia fa il pieno d’investimenti dall’estero

L’Italia sta facendo incetta di investimenti dall’estero su cinema e audiovisivo. E lo fa a tal punto che nel solo 2022 le produzioni internazionali cinematografiche hanno investito nella Penisola una cifra superiore al totale 2016-2021.

Il risultato è fra i dati che emergono dalla lettura del report “Tutti i numeri del cinema e dell’audiovisivo italiano - Anno 2022” a cura dell’Ufficio Studi della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, in preparazione per la giornata inaugurale del Mia - Mercato Internazionale Audiovisivo, al via lunedì.

Il boom del 2022

Per far luce sulla dinamica il report mette in fila gli investimenti su cui è stato richiesto il credito d’imposta. Nel 2022, da parte delle produzioni internazionali, la cifra si è assestata sui 532 milioni (per 42 film). Fra 2016 e 2021 ha invece superato di poco i 464 milioni complessivamente. Questo per i film destinati al cinema. Per le produzioni destinate alla Tv gli investimenti sono arrivati a 312 milioni (contro i 200 del 2021).

I vantaggi del tax credit

In tutto, quindi, gli investimenti hanno superato gli 844 milioni nel 2022. Con crediti d’imposta richiesti per 213 milioni dai produttori di film e 125 milioni per le serie Tv. «L’Italia – spiega al Sole 24 Ore Lucia Borgonzoni, sottosegretaria al Ministero della Cultura con delega su cinema e audiovisivo – ha la fortuna di essere un set naturale. A questa però si aggiunge l’impegno sul tax credit che sta dando risultati enormi». L’effetto positivo, sottolinea la sottosegretaria Borgonzoni, è legato a una serie di fattori: «Il meccanismo del tax credit, senza dubbio, ma anche il fatto che le Film Commission si stanno strutturando ad accogliere le produzioni straniere. Ci poniamo come un Paese “audiovisivo friendly”. È un grande vantaggio».

Come spiega Nicola Borrelli, dg della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, per il tax credit ora «stiamo per aprire una finestra per le produzioni già avviate. Per il prossimo anno avvieremo, e per tempo, finestre con nuovi criteri su cui abbiamo lavorato».