Cinema e musei, a rischio il bonus di 500 euro per i ragazzi

Traballa il bonus cultura per i giovani, conosciuto come 18app e che vale 230 milioni annui. Un emendamento alla manovra firmato dai deputati Federico Mollicone (Fratelli d’Italia), Rossano Sasso (Lega) e Rita Dalla Chiesa (Forza Italia) vorrebbe abrogarlo.

Il bonus prevedeva il rilascio di una carta elettronica da 500 euro ai ragazzi di 18 anni per acquistare iglietti per il teatro e per il cinema,libri, abbonamenti a quotidiani e periodici , musica registrata, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali «nonché - recita il testo della vecchia legge di bilancio - per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera». L’emendamento 180.7 alla legge di bilancio ora all’esame della Camera dei deputati recita infatti: «All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i commi 357 e 358 sono abrogati». I commi in questione sono quelli che hanno dato vita alla Carta cultura per i diciottenni e che però rischia ora di venire cancellata inghiottendo risorse per 230 milioni annui.