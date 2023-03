Cinema e serie tv, così Londra lancia la sfida globale sui contenuti

Da qui l’intervento per portare il tax credit al 34% per i film e la televisione di fascia alta (Hetv) e al 39% per l’animazione e la Tv per bambini. Attenzione però. Il confronto fra 25% e 34 o 39% va fatto cum grano salis visto che la base di calcolo è differente: nella versione precedente si trattava del reddito imponibile, nella versione in arrivo ala base c’è la spesa ammissibile. Secondo le prime valutazioni degli analisti si tratta di un incremento reale fra lo 0,5% e l’1%. Il che però rappresenta un’importante spinta per le produzioni più elevate e per il mercato.

Ben Roberts, ceo del British Film Institute (Bfi), ha commentato che i cambiamenti «assicureranno che il Regno Unito rimanga un centro di produzione competitivo a livello globale, dando ripresa economica e crescita e creando migliaia di posti di lavoro nel Paese».

I fattori di rischio e le contromosse

Molto dipenderà dai meccanismi che daranno declinazione pratica. Certo è che l’intervento del Governo Uk oltre a riconoscere la forza del comparto ne ha riconosciuto anche la necessità di sostegno per non perdere la spinta propulsiva. Messa a rischio, va detto, da vari fattori. Inflazione molto alta, la spinta al rialzo dei listini degli attori che per il 96% fanno capo alle agenzie Usa che fanno il mercato (Wma, Caa e Uta) e i costi saliti anche per la maggiore richiesta di prodotto da parte delle piattaforme innanzitutto, rischiavano di spingere le produzioni a considerare sempre di più la delocalizzazione delle proprie produzioni in Paesi come Italia, Spagna, Malta, Bulgaria o Repubblica Ceca, con anche forti regimi di agevolazione. Di base c’è un grande dinamismo. richieste e costruzione di nuovi studios (Eastbrook Studios e Sky Studios Elstree) oltre alla storica Pinewood. La leva fiscale serve a invitare a scommetterci ancora di più.