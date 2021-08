Cinema, la nuova Hollywood alle porte di Londra: è l’Hertfordshire

3' di lettura

Il nome inizia con la lettera H ed è sinonimo di cinema, ma non è Hollywood. Benvenuti nell’Hertfordshire, verde contea inglese a poca distanza da Londra, che è diventata il cuore pulsante dell’industria cinematografica britannica e non solo. Nei primi sei mesi del 2021 gli investimenti in 300 diverse produzioni cinematografiche e televisive hanno raggiunto i 3,6 miliardi di sterline, la cifra più alta mai registrata, cinque volte più elevata dei 699 milioni del primo semestre 2020, secondo i dati del British Film Institute (Bfi). Tra le produzioni in corso ci sono serie televisive di successo come The Crown e nuovi capitoli di film celebri come Mission: Impossible e Indiana Jones.

Il settore riparte anche grazie ai fondi governativi

Dopo mesi di chiusure forzate dovute alla pandemia, il settore è rimbalzato fuori dalla crisi, generando investimenti per 1,19 miliardi di sterline nell’ultimo trimestre dell’anno scorso, portando il totale per il 2020 a 2,84 miliardi. Le riprese cinematografiche sono ripartite anche grazie al Production Restart Scheme del Governo, un fondo da 500 milioni di sterline che ha sovvenzionato i costi di assicurazione, diventati proibitivi a causa del Covid-19.

I grandi nomi del settore, da Disney a Netflix, da Warner Bros a NBCUniversal, da Sony a Universal hanno già investito in Inghilterra, ma le prospettive sono ancora migliori ora, dopo una serie di annunci di nuovi massicci investimenti stranieri.

Nei giorni scorsi Amazon Studios ha fatto sapere che la produzione della serie televisiva Il Signore degli Anelli verrà trasferita dalla Nuova Zelanda all’Inghilterra, «in linea con la strategia del gruppo di investire di più negli studi cinematografici britannici».

La prima serie, filmata in Nuova Zelanda e costata 465 milioni di dollari, uscirà su Amazon Prime nel settembre 2022 mentre la seconda verrà filmata in Inghilterra, così come le prossime quattro previste.