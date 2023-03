Cinema, al via la prima edizione del Premio Film Impresa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Al via la prima edizione del Premio Film Impresa: il 12-13 aprile alla Casa del cinema di Villa Borghese a Roma, si terrà la manifestazione che ha l’obiettivo di premiare i filmati realizzati dalle aziende per raccontare la loro storia, il loro prodotto, il lavoro delle persone e il rapporto con il territorio. L’inziativa è realizzata da Unindustria Lazio, con il supporto di Confindustria.

Le categorie

Una giuria d'onore, presieduta dal regista Paolo Genovese, si occuperà di assegnare un premio alle opere in concorso in ciascuna delle seguenti categorie: Miglior Film d'Impresa Area Narrativa, Miglior Film d'Impresa Area Documentaria, Migliore Film Innovative Image & Sound. La Direzione artistica con lo staff del Premio Film Impresa assegneranno il Premio Speciale alla Creatività - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Loading...

Il programma

Nella due-giorni del 12 e 13 aprile le proiezioni delle opere in concorso si alterneranno ad incontri e talk tematici su sostenibilità, creatività, capitale umano, formazione. E, soprattutto, saranno assegnati dei Premi speciali a personalità che nel corso della loro attività e carriera hanno saputo raccontare, esplorare o interpretare il mondo del lavoro e dell'impresa. Il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore riceverà il Premio speciale consegnato dal Vice Presidente Alberto Marenghi di Confindustria, mentre l'attrice Paola Cortellesi e il regista Riccardo Milani riceveranno un altro Premio speciale consegnato dal Presidente di Unindustria Angelo Camilli. Invece, il regista Yuri Ancarani riceverà il Premio Olmi, promosso da Edison e Fondazione Eos - Edison Orizzonte Sociale, per la ricerca espressiva di nuove forme estetiche e modalità di racconto nei film d'impresa.

Il ruolo delle imprese

«Sempre più spesso aziende di ogni dimensione producono contenuti audiovisivi, che non vanno confusi con gli spot, ma sono un modo per raccontare la storia dell’impresa» spiega il presidente del Premio Giampaolo Letta. «I racconti d’Impresa – aggiunge il presidente di Unindustria Angelo Camilli – sono uno strumento fondamentale per far comprendere che il nostro paese e la nostra regione hanno un punto di forza nell’industria. E questo avviene forse attraverso lo strumento più d’impatto: il mezzo cinematografico». «C’era bisogno di raccontare le imprese grazie allo strumento audiovisivo, quello che più colpisce l’immagine», continua il presidente del Gruppo Tecnico Cultura di Confindustria Antonio Alunni. «Quando si parla di impresa – aggiunge – si parla di futuro». Il direttore artistico del Premio, Mario Sesti, ha evidenziato: «Questo Premio intende far conoscere sia l’eccellenza (quella dei grandi autori di cinema chiamati a farlo) sia il talento emergente che scopre nuovi modi per raccontare il mondo delle imprese e il modo in cui le imprese abitano il mondo».

Il patrocinio e gli sponsor

Il Premio Film Impresa è patrocinato da Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Confindustria, ANICA, ICE, UNA, Archivio Nazionale Cinema Impresa e Fondazione Cinema per Roma. Gli sponsor dell'iniziativa sono Almaviva, Edison, Fondazione Eos - Edison Orizzonte Sociale, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Umana, UniCredit. Sponsor tecnici sono Spencer & Lewis, D-Hub Studios, Adnkronos, Ega, Anybit, Tecnoconference Europe.