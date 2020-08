Cinema&lancette, Jaeger-LeCoultre conferma il sostegno alla Mostra di Venezia 2020 La maison del gruppo Richemont ,main sponsor da 16 anni, assegnerà anche quest’anno il premio Glory to the Filmaker 2020 che è andato finora ad artisti come Takeshi Kitano e Sylverster Stallone, Spike Lee ed Ettore Scola di Paco Guarnaccia

La maison del gruppo Richemont ,main sponsor da 16 anni, assegnerà anche quest’anno il premio Glory to the Filmaker 2020 che è andato finora ad artisti come Takeshi Kitano e Sylverster Stallone, Spike Lee ed Ettore Scola

2' di lettura

Jaeger-LeCoultre, anche in un anno particolare come questo, sarà main sponsor della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (dal 2 al 12 settembre) presieduta da Alberto Barbera. Il brand orologiero ha dato l’annuncio a fine luglio, a margine della conferenza stampa di presentazione della 77esima edizione della kermesse, confermando un ruolo che la maison (nel bouquet dei marchi del gruppo Richemont) ricopre stabilmente da 16 anni. «Siamo molto orgogliosi di supportare la Mostra anche nel 2020 - è stato il commento di Catherine Rénier, ceo dell'azienda svizzera -. Un segnale importante di questi tempi, anche in considerazione del fatto che l'evento, incerto fino a poco tempo fa, non si svolgerà con le solite modalità».

«La Mostra si terrà nelle date previste, a prezzo di qualche rinuncia ma anche forte di innovazioni favorite dalle opportunità che le circostanze hanno reso possibili - ha spiegato Barbera –. Ci saranno straordinarie misure di sicurezza per assicurare una partecipazione alla manifestazione in tranquillità e senza correre alcun rischio. La riduzione del numero dei film, il distanziamento rispettato nell'area della Mostra e all'interno delle sale di proiezione, la sanificazione dei luoghi, l'aumento delle repliche di ciascun film, l'utilizzo a pieno titolo della multisala Astra al Lido, sono gli aggiustamenti resi necessari da questo anno straordinario».

Confermato il premio Glory to the Filmaker 2020, di cui non è ancora stato annunciato il vincitore, riconoscimento che dal 2007 Jaeger-LeCoultre consegna a quegli artisti di caratura internazionale che si sono distinti nella loro carriera portando innovazione al cinema contemporaneo. Tra questi, finora: Takeshi Kitano, Sylverster Stallone, Al Pacino, Spike Lee, Ettore Scola, Amir Naderi, Brian De Palma, Costa-Gravas, James Franco e Zhang Yimou.