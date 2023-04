CinemaSarà: 10 idee per il futuro della Settima Arte

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come sarà il cinema del futuro e quali sono le azioni da intraprendere per poterlo salvare? Da queste domande è nato il progetto CinemaSarà, la cui seconda edizione si è svolta dal 30 marzo al 1° aprile a Milano presso Fabbrica del Vapore, Cineteca Milano Arlecchino e Cineteca Milano MIC.

L’evento, ideato e organizzato da Silvia Pareti, Segretario Generale di Fondazione Cineteca Italiana, è stato realizzato nell'ambito del Progetto “Behind The Light”, finanziato dal Piano Nazionale di educazione all'immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con il sostegno di Fondazione Eos – Edison Orizzonte Sociale, Comune di Milano e Regione Lombardia.



Al termine di un percorso durato diversi mesi, che ha coinvolto 12 città in 10 regioni italiane, 630 studenti e 35 docenti, 70 delegati delle tante classi che hanno partecipato si sono ritrovati a Milano per tre giorni per discutere tra loro, con la guida di un gruppo di esperti, su quali debbano essere le iniziative per poter preservare il presente e il futuro del mondo del cinema.

5 aree di interesse

Gli studenti si sono divisi per approfondire cinque importanti temi con l'obiettivo di far scaturire due idee specifiche per ciascuna area: “Nuovi spazi per il cinema”, per discutere delle sale, dei loro spazi e dei servizi che offrono; “Nuovi territori dove incontrare il cinema” per esplorare piattaforme e festival; “Nuove storie per il cinema” per esprimere i contenuti che il pubblico giovane vorrebbe ritrovare nel cinema del futuro; “Nuove frontiere del cinema” per scoprire i territori espressivi al confine con il cinema e “Nuovi mestieri e percorsi” per ripensare l'orientamento professionale e l'insegnamento del cinema a scuola.ITra gli interventi quello di Tomaso Quilleri (Presidente ANEC Lombardia), Anita Di Marcoberardino (Segretario generale AGIS Lombardia),Orso e Peter Miyakawa (registi e produttori Wise Pictures), Il terzo Segreto di Satira, Davide Ravasi (DkR)

Il “decalogo”

Al termine delle tre giornate, i ragazzi hanno presentato a Bruno Zambardino (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) le loro dieci proposte, che spaziano da importanti riflessioni sulla configurazione delle sale del futuro a possibili stimolanti contenuti degli audiovisivi; da come integrare e rendere più funzionale il rapporto tra cinema e scuola a possibili agevolazioni per consentire ai giovani di seguire Festival cinematografici su tutto il territorio italiano.