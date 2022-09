Ue propone taglio obbligatorio consumi di elettricità

«Già chiamati esperti per price cap»

L’Europa si muove velocemente per l’introduzione del price cap sul gas: «Già ieri c’è stata la chiamata per un primo gruppo di esperti, tra cui un italiano» ha detto il ministro della Transizione ecologica. Cingolani ha spiegato che è stato dato il mandato «per settembre» a studiare il price cap e che «nell’arco di due settimane» ci saranno le prime indicazioni. «Per la decisione - ha spiegato - non serve l’unanimità, si va a maggioranza qualificata».

«Pensare a nucleare, rinnovabili non bastano»

Il ministro si detto poi convinto che con le rinnovabili non riusciremo a mandare avanti la seconda manifattura in Europa per sempre: l’unica alternativa con l’uscita dal carbone e dal gas è il nucleare. Cingolaniha speigato che l’accelerazione sulle rinnovabili è fondamentale «ma bisogna avere qualcos’altro, sorgenti continue e programmabili». «Dobbiamo - spiega - uscire dal carbone e dal gas perché producono CO2, l’unica alternativa è il nucleare. Io poi dico tecnicamente, di nuova generazione, non le vecchie centrali. Se non facciamo questa scelta tecnologica ed ideale non riusciremo mai a sbloccarci. C’è un muro ideologico che va a scapito dei nostri figli. Stiamo bloccando il futuro dei nostri figli con le ideologie di oggi e questo non va bene».

Dubbi su obbligo di un elettrodomestico alla volta



Il ministro della Transizione ecologica nutre «qualche dubbio» sulla possibilità che si obblighi i cittadini a usare un elettrodomestico alla volta. «Non se ne è parlato - ha detto nellì intervista a Radio 24 - a livello della ministeriale. C’è una ridda di voci e indiscrezioni su quello che la Commissione sta elaborando. Dal punto di vista tecnico nutro qualche dubbio. Non tutti i cittadini europei hanno il contatore elettronico in casa. Mi sembra difficile da attuare. Che ci sia una forma moral suasion per usare le fasce orarie corrette e avere di avere una giusta sequenza di dispositivi elettrici in casa lo trovo ragionevole ma i cittadini lo fanno già automaticamente per risparmiar dati i costi folli».

Secondo Cingolani è difficile che arrivi una misura di questo tipo ma le proposte giungeranno a breve. Cingolani a proposito della possibilità di ridurre di un grado il riscaldamento ha detto che non ci saranno controlli per i singoli cittadini perché c’è un problema di privacy ed è «molto difficile entrare nelle caldaie e nelle docce dei cittadini». A livello di Commissione c’è un taglio volontario del 15% del consumo e uno obbligatorio con criteri più stringenti che per l’Italia è del 7%, tre miliardi e mezzo di metri cubi».