Cingolani, hackerato profilo Twitter del Mite. Violato anche account Ispi

È stato hackerato nella notte il profilo Twitter del ministero della Transizione ecologica, dove è apparsa , invece della foto ufficiale un’immagine che ritrae il fondatore di Ethereum Vitalik Buterin. Ethereum è uno dei maggiori fornitori al mondo di criptovalute. L’hackeraggio del sito del Mite è avvenuto nel momento in cui la società cambiava il suo sistema di validazione. Si pensa che l’hackeraggio sia un tentativo di truffa: uno dei tweet prometteva la distribuzione di gratuita di criptovalute da parte di Buterin.

Hackerato anche account Ispi

Al momento è stato tolta l’immagine hackerata sul profilo Twitter del ministero della Transizione Ecologica che ritraeva il fondatore di Ethereum. E sul profilo ufficiale del ministero, che funziona regolarmente, non appare più nessuna immagine. Il sito del ministero funziona regolarmente. Ma la foto di Vitalik Buterin, compare anche nel profilo dell'Istituto di politica internazionale (Ispi), anch’esso hackerato

Analista: azione tipica truffatori su criptovalute



«Un modus operandi che è tipico dei gruppi di truffatori che sfruttano la popolarità delle criptovalute che in passato aveva già fatto vittime illustri, ma non a livello di account istituzionali della Repubblica Italiana: a farne le spese anche l’account ufficiale Twitter del Ministero della Transizione Ecologica, con gli hacker che stanno sfruttando la popolarità del passaggio per diffondere le proprie truffe». A commentare l’accaduto è l’analista e caporedattore di Criptovaluta.it, l’abruzzese Gianluca Grossi.

Altro attacco hacker il 4 aprile, sistema bloccato 1 mese



Il Ministero della Transizione ecologica aveva già subito un grave attacco hacker il 4 aprile di quest’anno. Era diventato impossibile navigare su internet dai computer degli uffici ed accedere alla mail del Ministero. Non erano più raggiungibili il sito del Mite e il portale delle autorizzazioni ambientali Via-Vas. Il sistema informatico era stato ripristinato il 6 maggio, dopo oltre un mese, ma erano rimasti problemi. Solo nelle scorse settimane ha ripreso la piena operatività.