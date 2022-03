Cingolani: ipotesi accisa mobile su carburanti, inaccettabile prezzo del gas quintuplicato dal 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per contenere l’impatto sui consumatori finali, il Governo sta valutando l’ipotesi di praticare sui carburanti un’accisa mobile. A rdirlo è il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani riferendo in Senato sul caro benzina spiegando che per il costo dei carburanti da autotrazione dall’inizio dell’anno, «c’è un problema di un incremento dei costi del Brent» e un problema del costo del gas e dell’energia che serve nelle raffinerie a trasformare «che impatta sul costo finale». Il ministro ha aggiunto che c’è «una diminuzione della disponibilità del diesel», mentre non c’è alcun problema per la benzina.

«Non è possibile che il gas costi 5 volte più del 2021»

Quanto al prezzo del gas Cingolani ha fatto questa osservazione: «Se per stoccare 10 miliardi di metri cubi di gas mi servirebbero 15 miliardi di euro un anno fa di questi tempi quando il gas era a un po’ meno di 30 centesimi al metro cubo il costo mi avrebbe richiesto un anticipo di 3 miliardi. A parità di tutto non è giustificato che lo stoccaggio, da 3 miliardi di anticipo, arrivi a 15 miliardi: questa è stata la mia affermazione un po’ dura, forse non mi sono espresso con termini giuridicamente corretti, ma non è possibile che mi costi cinque volte di più se la materia è la stessa».

«Rialzi dei prezzi per speculazione in hub scambi»

Per Cingolani «non è accettabile» l’escalation del prezzo del gas che è attribuibile «alla quotazione di un mercato di questi hub che lavorano su scambio di contratti future che sta mettendo in ginocchio tutti i paesi europei». Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani riferendo in Senato sul caro benzina precisando che “a parità di gas oggi abbiamo un euro e mezzo al metro cubo, l’anno scorso 30 centesimi, mettono in difficoltà centrali elettriche e raffinerie che faticano a produrre a prezzi normali”.

«Un price cap europeo sarebbe grande notizia»

Il ministro è tornata ad auspicare un tetto europeo per il prezzo del gas. «Sarebbe una grande notizia un price cap a livello europeo temporaneo sulle transazioni di gas naturale all’ingrosso e il disaccoppiamento dei prezzi di vendita dell’energia prodotta da tecnologie rinnovabili elettriche rispetto a quelli del parco termoelettrico, mediante opportuna revisione delle regole di market design».

Problemi ad ottobre se taglio da Russia



Il ministro ha speigato che gli scenari di possibile interruzione delle forniture di gas dalla Russia pongono problemi diversi - e quindi diversi possibili rimedi - in funzione della durata dell’eventuale interruzione. Di breve termine (fino a fine dell’inverno) per far fronte ai consumi nazionali dato l’attuale basso livello di stoccaggi e le limitate possibilità di import da altre rotte. Di medio termine (fino al 30 ottobre) per assicurare il riempimento degli stoccaggi in preparazione del prossimo inverno. Di lungo termine per far fronte a partire dal prossimo inverno all’eventuale assenza di forniture dalla Russia. Cingolani ha precisato che i problemi sono più nel medio termine, perché sarà necessario riempire gli stoccaggi al 90% per il prossimo inverno (12 miliardi metri cubi).