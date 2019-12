Cingolani: «La ricerca è per i velocisti. Ma servono anche maratoneti»

Ci sono ottimi esempi di sinergie tra imprese e università, ma su questo aspetto il territorio non è omogeneo. Il divario non è solo quello classico tra Nord e Sud, è una situazione a macchia di leopardo. Solo con partnership pubblico-privato uniformi sul territorio si può accrescere la competitività di un Paese. Questo è un aspetto su cui si dovrebbe intervenire.

Che cosa dovrebbero fare, dunque, le istituzioni pubbliche per incentivare o agevolare queste partnership?

Perché la ricerca possa davvero incidere sulla produzione il sistema Paese deve crederci: oggi gli investimenti in R&S dell’Italia si situano poco sopra l’1% del Pil (1,38% secondo l’ultimo dato dell’Istat riferito al 2018 ndr) rispetto alla media europea del 2,15%. Le risorse sono un tema chiave, ma ci sono altri nodi da sciogliere. Università e imprese sono complementari e devono essere animate dal rispetto reciproco dei ruoli. Tuttavia c’è bisogno di un salto culturale per accorciare le distanze introducendo elementi innovativi per facilitare il dialogo tra le due parti. In primo luogo ci vorrebbe un reclutamento più agile all’Università con un focus specifico sui dottorati di ricerca. Non è possibile infatti che la scelta dei candidati sia un percorso che dura più di sei mesi. Serve una maggiore velocità e flessibilità per adattare le regole di ingaggio ai tempi della ricerca.

Anche nel mondo della ricerca sembra esserci un prima e un dopo rispetto all’intelligenza artificiale. Che cosa è cambiato?

L’IA pone nuove sfide che vanno affrontate con una maggiore interdisciplinarietà dei saperi, senza trascurare l’approccio più umanistico alla realtà. Anche il sistema educativo deve adeguarsi, ma sarà un percorso molto lento. Infine, il tandem pubblico-privato deve riguardare i giovani, ma anche i meno giovani, con un patto sociale incentrato sulla formazione continua per convertire lavori che con la digitalizzazione della produzione sono diventati obsoleti. Non dimentichiamo che “progredire” significa avanzare. La ricerca, anche attraverso un tandem pubblico-privato, deve promuovere nuova conoscenza per migliorare mettendo al centro il cittadino. Come? Facilitando, per esempio, un’osmosi tra i vari attori dell’innovazione attraverso l’open innovation che coinvolge università, centri di ricerca, start up e clienti.