Cingolani: «Nel 2022 possibili prezzi più ragionevoli per il gas»

3' di lettura

Tenere fede alla promessa fatta sugli aiuti ai Paesi più fragili e ribadire l’impegno collettivo a contenere l’aumento delle temperature globali entro la soglia più sicura e ambiziosa, quella di 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali. Sono i messaggi consegnati dalla Pre-Cop di Milano, la riunione tra cinquanta ministri dell’Ambiente che si è tenuta tra giovedì e sabato 2 ottobre. Il summit si chiude con segnali di apertura dalla Cina e difficilmente si poteva chiedere di più. Toccherà al G20 di fine mese a Roma provare ad alzare ancora l’asticella, in vista della Cop26 che si terrà a novembre a Glasgow, organizzata da Regno Unito e Italia. La conferenza Onu sull’ambiente è da molti considerata l’ultima chance sul clima, anche se sabato 2 ottobre l’inviato Usa, John Kerry, ha invitato a considerarla «la linea di partenza della corsa del secolo e di questo decennio».

La Cina «apre» sulla riduzione delle emissioni

Nella conferenza stampa finale, il presidente della Cop26, il britannico Alok Sharma, e il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, hanno sottolineato che durante i lavori Pechino ha mostrato una sensibilità diversa rispetto al G20 dell’Ambiente di Napoli a luglio. La Cina è il primo Paese al mondo per emissioni di CO2 ed è fortemente dipendente dal carbone. Di recente ha accettato di chiudere i rubinetti ai progetti di centrali all’estero. «Tutti i Governi hanno detto che vogliono che la Cop26 sia un successo. C’è un riconoscimento generale che il cambiamento climatico non ha confini», ha detto Sharma. «Da fine luglio il senso di urgenza è aumentato enormemente», ha detto Cingolani. Ad agosto, il comitato scientifico dell’Onu sul clima (Ipcc) ha denunciato che, senza svolte drastiche, le temperature medie si alzeranno di 1,5 gradi già nei prossimi due decenni ed entro fine secolo si rischia di superare i 2 gradi.

Loading...

Kerry: obiettivo contenere le temperature a 1,5 gradi

Secondo l’inviato speciale Usa per il clima, Kerry, c’è ancora la possibilità di fare «enormi progressi» nei 28 giorni che restano prima della conferenza di Glasgow. Kerry ha invitato tutti i Paesi del G20 a fare di più. Usa, Ue, Regno Unito, Canada, Giappone si sono impegnati a rispettare l’obiettivo di 1,5 gradi e «l’India è sulla giusta strada», ha detto. E sulla Cina, che resta uno degli interrogativi più grandi, ha affermato: «Non voglio puntare il dito contro nessuno, stiamo lavorando con la controparte cinese, parliamo frequentemente, abbiamo relazioni positive. La mia speranza è che possiamo trovare un qualche accordo con la Cina. Ma io penso che tutti i Paesi del G20, grandi e piccoli, debbano fare la loro parte». Kerry poi ha sottolineato con enfasi che l’obiettivo è contenere l’aumento delle temperature globali a 1,5 gradi: «L’accordo di Parigi del 2015 fissa il target ben al di sotto di due gradi. Ben al di sotto non significa 1,9 gradi, né 1,8 gradi. Non è politica o ideologia. Sono la scienza e il buon senso a dirci che dobbiamo contenere al minimo possibile l’aumento delle temsomme perature».

Cingolani: «Auspichiamo prezzo più ragionevole per il gas»

C’è poi il capitolo degli aiuti ai Paesi più fragili di fronte al climate change, la questione di giustizia sociale posta con forza dalla conferenza dei giovani, Yputh4Climate, che ha preceduto la Pre-Cop. Le economie avanzate avevano promesso 100 miliardi all’anno, ma non stanno mantenendo l’impegno. «A Glasgow dovremo preparare un piano affinché queste somme siano erogate entro il 2025», ha detto Sharma. Obiettivo sottolineato anche dal vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans. Sull’aumento della bolletta energetica, che rischia di complicare i piani Ue sulla transizione energetica, Cingolani ha affermato: «Ci auguriamo che dopo il primo trimestre del 2022 ci saranno nuovi equilibri internazionali, saranno aperte nuove pipeline e quindi riusciremo a ottenere un prezzo ragionevole per il gas, ma continuiamo a mantenerci sulla road map per uscire dal gas. Questo richiede investimenti nelle rinnovabili e anche nel mix energetico».