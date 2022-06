Cingolani: «Sanzioni non partono da subito per evitare grande recessione»

La prima nave rigassificatrice operativa nel 2023

E qui il ministro precisa quanto fatto finora. «Snam ha fatto un lavoro egregio in tempi rapidissimi in merito all’acquisto delle navi rigassificatrici. Secondo la nostra tabella di marcia la prima sarà operativa entro il primo bimestre 2023. Se la prima tappa era l’acquisto, ora stiamo cercando un paio di sedi buone perché devono essere attrezzate per ospitare le navi e devono essere vicine ai punti di innesto con i gasdotti». Quanto alla seconda nave, «nelle prossime settimane si dovrebbe sciogliere anche questo secondo contratto».

La seconda Fsru a regime al massimo nel 2024

Queste navi, chiarisce ancora Cingolani, «erano una decina in giro fino a qualche tempo fa. Ora gli armatori si sono messi all’opera per trasformarne altre. La Germania ne sta cercando 5, non c’erano tante già pronte. «Noi - ribadisce - dovremmo mettere a terra la prima nave entro il primo bimestre del 2023 per gassificare quasi tutto il nuovo gnl che arriverà dopo che avremmo esaurito la nostra capacità di rigassificazione esistente, la seconda al massimo un anno dopo.

Per applicare tetto al gas bisogna trovare compromesso

un passaggio sul tetto al prezzo del gas su cui l’Europa ha aperto uno spiraglio. «Stiamo lavorando a stretto contatto con la Commissione europea e con il gabinetto tecnico della presidente Ursula von der Leyen, ci sono discussioni con i tecnici». Il price cap, chiarisce, «è una misura transitoria, non dura tutta la vita. Può durare qualche mese, anche indicizzato, ma evita che ci siano questi picchi sul prezzo. Poi si possono fare tante varianti, ma il concetto è evitare questi picchi folli». Ma quando sarà attuato. «Primo era tutt'altro che scontato che il tetto passasse. Ora che il concetto è passato, è già un’arma di dissuasione al rialzo dei prezzi e questo stabilizza un po' (il mercato)». La commissione, prosegue Cingolani, «ha avuto dal Consiglio il mandato di esplorare questa misura e già da questa settimana si sta lavorando alla soluzione. Bisogna trovare un compromesso tra tanti Paesi e tanti Stati».

Forse tempesta c’è già, siamo in economia di guerra

Quindi un passaggio sulla dichiarazione di Jamie Dimon, ceo di JpMorgan, che ha ammonito di prepararsi a un «uragano economico». «Non vorrei che quello che ha detto il numero uno di JpMorgan - spiega Cingolani - significhi silenziosamente e implicitamente che siamo passati da una economia di mercato a una economia di guerra, non vorrei che il terremoto fosse lì». Fino a 4-5 mesi fa, prosegue il ministro, «ancora alcune cose si potevano fare. Ora no, essere in una economia di guerra a me spaventa moltissimo».

Il governo ha messo 30 miliardi, ora rivedere regole mercato

Il ministro ripercorre poi le misure messe in campo dal governo per fronteggiare i rincari dell’energia. «Putroppo in larga misura sull’aumento delle bollette c’è un effetto speculazione e uno sbilanciamento della domanda e offerta. Abbiamo messo 30 miliardi in meno di un anno sulla mitigazione di questo tsunami. È una situazione estremamente complessa ma non è che gli Stati possono continuare a mitigarne gli effetti. Vanno riviste le regole del mercato. Non si può accettare un incremento del 700% dei prezzi dell’energia e dire che il mercato elettrico va bene e non si può perturbare: forse viviamo su pianeti diversi». Quindi il messaggio chiarissimo: «Gli Stati fanno tutto per mitigare ma serve cambiare le regole di un mercato schiacciato dalla realtà. Gli imprenditori hanno ragione. Certo, poi, scontiamo anche errori di 20 anni».